Allgemein | STAR NEWS

Matthias Schweighöfer: Endlich ist es offiziell!

Matthias Schweighöfer (37) schwebt mit Ruby O. Fee (22) im siebten Himmel.

Der Darsteller (‘100 Dinge’) ist bereits seit mehreren Wochen mit seiner schönen Kollegin verbandelt, öffentlich geäußert haben sich die beiden dazu aber nie. Das hat sich nun geändert, denn auf Instagram wurden nun alle Zweifler über die neue Beziehung informiert. Ruby postete ein Bild, auf dem sie glücklich feiert und in der Beschreibung darauf hinweist, dass sie eine Rolle in der Netflix-Produktion ‘Polar’ übernommen hat. Nicht nur die Fans, die Ruby noch nie persönlich getroffen haben, gratulierten – auch ein Fan, der mit Ruby intim ist gratulierte: Matthias Schweighöfer. Er schrieb: "Great Job. Love Xx Svene." Was der Schauspieler mit ‘Svene’ meint, wissen aber wohl nur er und Ruby. Etwas deutlicher wurde er im Anschluss: "But love you the most." Ruby nahm das zum Anlass, zu antworten: "Home Sweet Home." Da scheint sie sich wohl bei Matthias eingenistet zu haben und sich in seinen Armen pudelwohl zu fühlen.

Schon seit Dezember wird über eine Beziehung zwischen den beiden gemunkelt. Dabei hatte Matthias erst am vergangenen Wochenende das Beziehungsaus zwischen sich und Ani Schromm (34) bekannt gegeben, mit der er zwei Kinder hat. Im selben Atemzug hatte er erwähnt, dass es bereits eine neue Liebe in seinem Leben gebe. Nun besteht wohl kein Zweifel mehr daran, um wen es sich dabei handelt.

© Cover Media