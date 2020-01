Allgemein | STAR NEWS

Mark Forster und Lena: Das Privatleben wird nicht kommentiert

DE German Stars - Die Nachricht schlug in dieser Woche ein wie eine Bombe: Gibt es mit Lena Meyer-Landrut (28, 'Satellite') und Mark Forster (35, 'Genau wie du') etwa ein neues Traumpaar im deutschen Showbusiness? Auch wenn es keine offizielle Bestätigung der beiden selbst gibt, so will 'Bild' bereits von mehreren Insidern erfahren haben, dass die beiden ein Paar sind — und das auch schon seit Monaten.

Händchenhaltend am Flughafen

Wir erinnern uns: Lena ist schon eine Weile nicht mehr mit ihrem langjährend Freund Max zusammen, seitdem Single. Auch Mark ging allein durchs Leben. Er hatte sich im vergangenen Jahr von seiner Freundin getrennt, nachdem sie mehr als zehn Jahre zusammen gewesen sein sollen. Bereits im Dezember waren Lena und Mark händchenhaltend am Berliner Flughafen gesichtet worden, doch jetzt berichtet 'Bild' unter Berufung mehrerer Insider, dass es zwischen den beiden richtig gefunkt haben soll – es ist ernst, heißt es. Schon im vergangenen Spätsommer sollen Schmetterlinge in ihren Bäuchen wild mit den Flügeln geschlagen haben.

Mark Forster gibt Lena Boden

Mittlerweile hat die Boulevardzeitung nachgehakt, bekam jedoch von Lenas Management lediglich zu hören, dass man das Privatleben der Künstler grundsätzlich nicht kommentiere. 'Bild' zitiert jedoch einen nicht näher genannten Freund mit den Worten: "Mark ist ein Mann, zu dem Lena aufschauen und von dem sie lernen kann. Er gibt ihr Boden." Zudem trifft es sich gut, dass die Sängerin sich gerade jetzt eine Social-Media-Pause gönnt. Da können sich Lena Meyer-Landrut und Mark Forster endlich mal Zeit für sich nehmen.