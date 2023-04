Allgemein | STAR NEWS

Mark Forster sagt „Au Revoir“: Gerade braucht er Ruhe statt Show

DE Deutsche Promis - Nachdem er die aktuelle ‘The Voice Kids’-Staffel absolviert hatte, stand für Mark Forster (40) sofort der nächste Programmpunkt an: Vorbereitung seiner großen Arena-Tournee mit 26 Terminen, Basteln an einem Konzept für die Shows und natürlich proben, bevor es dann on the road geht. Doch irgendetwas in Mark sagte nein – und so verschob er die Tour, die im Februar hätte beginnen sollen, auf 2024 und spielt im Sommer nur einige wenige Live-Termine.

Kein Grund zur Sorge

Seine Fans ließ der Musiker ('Au Revoir') in seiner Instagram-Erklärung im November 2022 wissen, dass sie sich keine Sorgen um ihn machen müssten. Als er über die nahende Tour nachdachte, wäre ihm klargeworden: "Wenn ich aber in mich rein höre, brauche ich gerade was anderes. Ich möchte mit ein bisschen Zeit an neuer Musik arbeiten. Vielleicht ein oder zwei Projekte realisieren, an denen ich schon länger rum denke. Zeugs machen. Nicht wirklich Urlaub, aber freies Zeugs." Seither ist es still um Mark geworden, der sich in sein Privatleben zurückgezogen hat und auf Reisen ist. Inzwischen lieferte er ein Update, um zu bestätigen, dass mit ihm immer noch alles in Ordnung ist.

Mark Forster spürt seine kreativen Säfte

Vor einigen Wochen postete er ein Schwarzweißbild von den legendären Aufnahmestudios in der Londoner Abbey Road, wo schon die Beatles ihre Songs spielten: "Als wir mal in den Abbey Road Studios ein Liedchen namens Kogong aufgenommen haben…", schrieb er dazu. "Die Bilder von @robert.winter sind grad bei mir aufgetaucht und triggern meinen Bock auf Musik machen. Wird schon alles." In einer Q&A-Runde erklärte der Sänger kürzlich auf die Frage nach seiner Auszeit: "Ich will/wollte das gerne so. Fühle mich irgendwie anders und wollte die Zeit haben, das zu erleben. Klingt ein bisschen esoterisch, ich weiß." Und mit diesen Worten weckte er die Vorfreude: "Es geht mir richtig gut und ich arbeite im Stillen. Freue mich sehr, euch bald alles zu zeigen." Und die Fans von Mark Forster könnten etwas Neues sicher gut gebrauchen, um die Wartezeit auf seine Arena-Konzerte zu verschieben.

Bild: Famous/ACE Pictures/INSTARimages.com