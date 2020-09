Allgemein | STAR NEWS

Mariah Carey: “Die Eifersucht meiner Mutter wird mich den Rest meines Leben begleiten”

DE Showbiz - Am Dienstag (29. September) veröffentlicht Mariah Carey (50) ihre Memoiren mit dem Titel 'The Meaning of Mariah Carey', in der sie unter anderem ihr Aufwachsen als nicht-weiße Frau sowie ihre Beziehungen thematisiert. Das hatte der Popstar vorab in einem Interview mit Oprah Winfrey berichtet. Aber auch ihre Kindheit und die komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter Patricia spielen eine Rolle in dem Werk.

Ihre Mutter hat sie mit der Musik vertraut gemacht

Über Patricia sprach Mariah Carey auch in einem neuen 'CBS'-Interview und verriet, dass ihre Mutter früher sehr eifersüchtig auf sie gewesen war. Damals war Mariah selbst noch ein junges Mädchen. Patricia arbeitete als Opernsängerin und ihrer Tochter zufolge, sei sie "sehr talentiert" gewesen. "Ich habe ihr immer dafür gedankt, mich mit der Musik in Kontakt gebracht zu haben." Dennoch sei ihre Beziehung sehr kompliziert gewesen und die Sängerin erinnerte sich daran, dass Patricia einst zu Mariah sagte, dass ihre Tochter nur hoffen könne, eine 'halb so gute Sängerin' wie sie zu werden. "Das hatte auf jeden Fall einen Einfluss auf mich. Ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt noch daran erinnert. Doch ich erinnerte mich an diese eine Aussage mein ganzes Leben lang. Man muss wirklich sehr aufpassen, was man sagt."

Mariah Carey versucht, es mit ihren Kindern besser zu machen

Mariahs Kindheitserfahrungen beeinflussen nun auch ihr Verhalten gegenüber ihren eigenen Kindern: "Ich versuche wirklich, ihr Talent anzuerkennen und anzuerkennen, wenn sie ein Bild für mich malen oder singen oder tanzen oder irgendetwas, was sie tun. Ich möchte, dass sie wissen, dass es um sie und ihr Glück geht. Für mich ist es sehr wichtig, dass sich die Kinder immer sicher fühlen, dass sie sich gesehen und gehört fühlen und dass sie wissen, dass sie bedingungslos geliebt werden und dass ich auf jeden Fall für sie da sein werde."

Mariah Carey ist Mutter der neunjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe, die aus ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon stammen.