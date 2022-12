Allgemein | STAR NEWS

Einmalige Chance für Fans: Wer will bei Mariah Carey Weihnachten feiern?

DE Showbiz - Mariah Carey (52) mag zwar vor Kurzem mit ihrem Versuch gescheitert zu sein, sich den Titel 'Queen Of Christmas' gesetzlich schützen zu lassen, doch für ihre Fans ist sie auch so die Königin der Festtage.

Weihnachten feiern wie die 'Queen Of Christmas'

Schließlich ist für viele erst dann so richtig Weihnachten, wenn auf den Märkten und Geschäften rund um die Uhr ihr Superhit 'All I Want For Christmas Is You' zu hören ist. Zwei ihrer Fans haben jetzt jedoch die Gelegenheit, ganz in die Welt der Sängerin einzutauchen. Über die Hotel-Plattform booking.com(http://booling.com "") wird ab dem 14. Dezember ein einmaliges Pauschalpaket angeboten, welches Mariah selbst zusammengestellt hat. Mariah's Ultimate Holiday Experience umfasst unter anderem drei Nächte im edlen Society-Hotel The Plaza in New York — für unschlagbare 20,19 Dollar. Damit wird auf das Jahr angespielt, in dem 'All I Want For Christmas Is You' erstmals die Spitze der Billboard-Charts erklomm. Freigeschaltet wird das Angebot am 14. Dezember, schon zwei Tage später geht es dann los.

Cocktails bei Mariah Carey

Doch das Hotel ist nicht der größte Buchungs-Magnet für die Fans von Mariah Carey. Die Sängerin hat nämlich ein vorweihnachtliches Rahmenprogramm ausgearbeitet, das es in sich hat. So werden sie unter anderem das Konzert ihres Idols im Madison Square Garden besuchen, in ihren Lieblingsrestaurants speisen und sich die Sehenswürdigkeiten des Big Apples anschauen, inklusive Luxus-Shoppingtrip und Schlittschuhlaufen vor dem berühmten Baum am Rockefeller Center. "Weihnachten in New York ist ein einmaliges Erlebnis", preist Mariah das Paket zur "schönsten Zeit des Jahres" an.

Unvergesslicher Höhepunkt wird aber ein Cocktailabend mit Fotoshooting im privatem Penthouse des Stars sein. Wer also einmal bei Mariah Carey vorbeischauen will, sollte schnell sein: Die ersten, die das Paket am 14. Dezember buchen, sind dabei.

Bild: Kristin Callahan/ACE Pictures /INSTARimages.com