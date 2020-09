Allgemein | STAR NEWS

Maite Kelly: Oliver Pocher verrät ihren Beziehungsstatus

DE German Stars - Maite Kelly (40) war nach zwölf Jahren Ehe plötzlich wieder Single, als sie sich von Model Florent Raimond (44) scheiden ließ. Gibt es mittlerweile eigentlich einen Neuen? Während Maite schweigt, hat Oliver Pocher (42) ein bisschen geplaudert.

Maite Kelly soll glücklich verliebt sein

Viele Fans würden sich über ein neues Liebesglück für Maite freuen, doch die Schlagersängerin gab sich bislang ausgesprochen wortkarg, wenn sie auf das Thema angesprochen wurde. Entertainer Pocher ist mit Maite seit Jahren befreundet und verriet jetzt Neuigkeiten über ihren Beziehungsstatus. In seinem Podcast 'Die Pochers hier' sagte er: "Sie ist glücklich in einer Beziehung!" Weitere Details ließ er sich jedoch nicht entlocken, um das junge Glück und die Privatsphäre von Maite zu schützen.

Liebt Maite einen älteren Mann?

Wenn man sich an vergangene Interview der gebürtigen Berlinerin mit den irischen Wurzeln erinnert, könnte man auf die Idee kommen, dass sie ihr Herz vielleicht einem Mann geschenkt hat, der ein wenig älter ist als sie. "Es gibt die Älteren, so ab 55, die suchen die zweite Lebensfrau, mit der sie alt werden können - und ich bin perfekt für so was! Ja, ich bin kuschelig. Ich stehe für mich!" zitiert die 'Gala' frühere Aussagen von Maite. Doch egal, ob ihr Herzblatt nun älter oder jünger ist als sie, die Fans der sympathischen Sängerin werden glücklich sein, dass sie dem Motto ihres eigenen Hits folgt und sagt "Liebe lohnt sich"!