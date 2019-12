Allgemein | STAR NEWS

Maite Kelly: Kampf für schickere Curvy-Mode

DE German Stars - Auch wenn sie auf dem Cover des Magazins 'Curvy' zurzeit umwerfend aussieht, so findet Maite Kelly (40) dennoch, dass es in Sachen Mode für Frauen mit ausgeprägteren Kurven noch eine Menge Nachholbedarf gibt.

Kurvig und elegant — das geht

Die Sängerin ('Warum hast du nicht nein gesagt') macht sich gegenüber 'Bild' Luft: "Ich liebe meinen Körper mehr als je zuvor. Aber es gibt nicht genug Mode für runde Frauen. Deshalb kämpfe ich seit zehn Jahren als Designerin dafür, dass sich das ändert." Schon seit längerem arbeitet der Star mit einem Modehersteller zusammen, hat dort ihre eigene Kollektion, denn sie will, dass sich auch kurvige Frauen elegant und modisch kleiden können.

Maite Kellys Hippie-Tage sind vorbei

Diejenigen, deren Formen etwas ausladender sind, sollen nicht ausschließlich auf den Schlabberlook zurückgreifen müssen, auch wenn Maite Kelly selbst zum Anfang ihrer Karriere so gewandet daherkam. Ihre Hippie-Outfits machten sie mit der Kelly Family berühmt. Doch das gehört der Vergangenheit an: "Damals hat es gepasst, weil es authentisch war. Wir trugen nach außen, was wir innerlich lebten – ein chaotisches Dasein an Romantik und Idealismus. Ich bin überzeugt, dass ohne diesen Look der Erfolg halb so groß gewesen wäre. Es ist besser, sich stilistisch zu vergreifen, als nichts zu wagen. In meiner eigenen Bühnenshow habe ich gemerkt, dass so ein Mut notwendig ist." Für diejenigen, die in den sozialen Medien gegen Curvy-Frauen hetzen, hatte Maite Kelly derweil auch ein paar Worte übrig: "So wie das Auge auf andere schaut, so schaut man auch auf sich. Ich bin dankbar, dass ich von solcher Selbsthärte frei bin."