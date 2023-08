Allgemein | STAR NEWS

Lola Weippert: Liebes-Aus war wie ein Kampf gegen Drogensucht

DE Deutsche Promis - Lola Weippert (27) und Eric Plancon erschienen auf den perfekten Instagram-Schnappschüssen, die die Moderatorin ('Temptation Island') postete, noch als glückliches Paar, als es hinter den Kulissen schon nicht mehr so gut lief. Jetzt offenbarte Lola, wie sie die Trennung im Mai erlebt hat.

Liebes-Aus war überfällig

Ihr Umfeld habe schon früher erkannt, dass der Profi-Surfer ihr nicht mehr guttat, weiß Lola heute. “Ich habe mich in der Beziehung irgendwann gefühlt wie eine Drogenabhängige, die nicht von etwas wegkommt, was ihr offensichtlich nicht guttut“, erklärte sie in einer Instagram Story. Sie habe sich selbst als “schwach“ wahrgenommen, weil sie sich nicht lösen konnte. Inzwischen hat sie die Dynamik ihrer letzten Beziehung durchschaut und erholt sich davon – mit Hilfe einer Therapie und dank einer Spiritualität, die sie für sich erst entdecken musste.

Lola Weippert mangelte es an Selbstbewusstsein

“Ich lerne, mich immer mehr zu lieben und für mich einzustehen“, sagte Lola Weippert. Und sie habe erst lernen müssen, “mich selbst mehr zu lieben als meinen Ex“. Ihr Selbstwertgefühl sei beeinträchtigt gewesen, “aufgrund gewisser Erlebnisse in meiner Kindheit und Jugend“. Und sie hat noch weitere Lektionen gelernt: In einer Q&A-Runde auf Instagram verriet sie, worauf sie bei der Partnerwahl künftig achten wolle: “Nein, ich will keinen Promi an meiner Seite! Viele stellen sich das immer so toll vor, einen Promi als Freund zu haben. Ich kann euch sagen: Lohnt sich zu 99 Prozent nicht!“ betonte Lola Weippert.

