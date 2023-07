Allgemein | STAR NEWS

Lola Weippert zeigt sich großzügig: Hilfe für Fans in Not

DE Deutsche Promis - Lola Weippert (27) hat zuletzt vor allem mit Diskussionen um ihre Social-Media-Beiträge für Schlagzeilen gesorgt, denn die Moderatorin ('Temptation Island') zeigt gern ihren Körper. Selbstbewusst verteidigte sie ihre Freizügigkeit, aber nun konnte sie die Aufmerksamkeit ihrer Follower*innen in eine ganz andere Richtung lenken.

Lola Weippert möchte helfen

"Ich bezahle eure Rechnungen. Nachdem ich heute Morgen erfahren habe, wie viele von euch aktuell finanzielle Sorgen haben, war mir klar, dass ich irgendwie helfen will. Deshalb möchte ich einige Rechnungen von euch bezahlen und hoffe, euch dadurch etwas zu entlasten", schrieb sie am Mittwoch (5. Juli) auf Instagram. "Kommentiert gerne, wie ich euch helfen kann und was ihr benötigt oder kommentiert nur kurz unter dem Bild und schreibt mir alles (zu) Private per Nachricht. Ich hoffe, euch so etwas unter die Arme greifen zu können." Auslöser war eine Umfrage gewesen, die sie in ihrer Instagram Story gestartet hatte. Auf ihre Frage "Was beschwert dein Herz?" hatte sie erfahren, dass viele unter der Last von Schulden und anderen finanziellen Sorgen zusammenbrechen. Nun ihr großzügiges Angebot, einigen ihrer Fans zu helfen - aber ob sie mit der Welle an Not und traurigen Geschichten wohl gerechnet hat, die nun auf sie zurollt?

Kommentare offenbaren viel Leid

Finanzielle Not hat viele Gesichter: Mal ist es Krankheit, mal eine Scheidung, mal die Mühlen der Bürokratie, die Menschen in eine schwierige Lage bringen. Und so manche Leser*innen, die mit einem flotten Kommentar eventuell auf eine willkommene Finanzspritze spekulieren wollten, überlegten es sich in Anbetracht der traurigen Schicksale, die sich hier offenbarten, anders. Ein Fan kommentiert: "Wollte erst schreiben: Wir heiraten dieses Jahr und ein bisschen Unterstützung tut da immer gut. Aber wenn ich hier die Wünsche anderer lese, gönne ich es anderen einfach viel mehr, da das wahre Sorgen sind."

Anderen zu helfen scheint der TV-Frau ein ernstes Anliegen zu sein, denn wenige Tage zuvor offenbarte sie auf Instagram, dass sie ein Fernstudium begonnen hat: "Ich habe viele Träume und mir davon schon einige ermöglichen können, doch der Traum des Psychotherapie-Studiums stand bislang noch in den Sternen. Bis heute! Denn jetzt beginne ich offiziell mit meinem Fernstudium und freue mich so sehr, mehr über das zu erfahren, was wir alle in uns tragen, ständig nutzen und kaum etwas darüber wissen: unsere Psyche." Lernen und helfen – Lola Weippert zeigt sich von ihrer besten Seite.

Bild: picture alliance / | -