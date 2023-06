Allgemein | STAR NEWS

Lola Weippert: So kontert sie Kritik wegen freizügiger Fotos

DE Deutsche Promis - Lola Weippert (27) kann sich auf Instagram über eine halbe Million Follower*innen freuen, aber wer denkt, dass die alles loben und großartig finden, was die Moderatorin postet, der hat sich getäuscht. Für Fotos, auf denen Lola Haut zeigt und ihre super Figur in Szene setzt, kassiert sie bisweilen auch Kritik – aber sie weiß sich zu wehren.

Sexy Bilder rufen Neider auf den Plan

"Warum musst du immer halb nackt posen? Nimm mal Rücksicht auf Fans, die nicht so einen Körper haben. Ich finde es ekelhaft, deine theatralische Art", schimpfte ein vermeintlicher Fan. Lola teilte einen Screenshot dieser seltsamen Ansage in ihren Instagram Stories und zeigte auch, wie sie die irrwitzige Aufforderung, ihr Licht gefälligst unter den Scheffel zu stellen, kommentiert hatte: "Ich werde mich künftig einfach in einen Schneeanzug einpacken, weil es respektvoller ist, wenn ich mich dann irgendwann in der Sonne filmen sollte." Und postete zudem ein weiteres Foto von sich, das besonders freizügig war und Gefahr lief, von Instagram direkt aus dem Verkehr gezogen zu werden, da ihre Brüste durch ein transparentes weißes Top bestens zu erkennen waren. "Bin mal gespannt, ob das Bild aufgrund der Nippel gelöscht wird", schrieb sie dazu, denn bekanntlich hat Instagram Brustwarzen ganz besonders im Visier.

Lola Weippert stärkt Frauen den Rücken

Dann schreibt Lola Weippert: "Nacktheit ist keine Einladung. Nacktheit ist natürlich. Wir sind alle nackt geboren. Der weibliche Körper ist so schön. Ich wünschte, Frauen wären stolz auf ihren Körper und würden andere Frauen nicht dafür verurteilen, dass sie stolz auf ihren sind." Und weiter erklärt sie: "Nacktheit ist ein Zustand des Seins, es ist keine Show für jemand anderen. Es sind nur wir und unsere Körper. Wir sollten keine Angst haben, uns nackt zu zeigen." Ihre Worte regen hoffentlich zum Nachdenken an.

Dass sie sich mit Hatern leider auskennt, erzählte Lola im vergangenen Jahr: “Ich war diejenige, die vom Bauernhof kam und die keine Markenklamotten hatte. Ich bin in normalen Verhältnissen groß geworden“, sagte Lola bei einem Presse-Event über ihre Kindheit. “Das waren alles Faktoren, die nicht unbedingt dazu beitragen, dass man die Coole der Klasse ist. Ich war immer ein kleiner Außenseiter und wurde gemobbt von den anderen.“ Ihre leidvollen Mobbing-Erfahrung haben sie jedoch stark gemacht und jetzt lässt Lola Weippert nicht mehr so leicht verunsichern.

Bild: picture alliance/dpa | Gerald Matzka