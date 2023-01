Allgemein | STAR NEWS

Lola Weippert probiert gern Neues aus: Für ihren Partner würde sie auch in den Swingerclub gehen

DE Deutsche Promis - Lola Weippert (26) erfreut ihre über 550.000 Follower*innen bisweilen nicht nur mit offenherzigen Fotos, sondern auch mit offenherzigen Statements. Ein Besuch im Swingerclub wäre zum Beispiel etwas, was sie definitiv ausprobieren würde, wenn es ihren Liebsten glücklich macht, verriet sie kürzlich.

Offen für neue Erfahrungen

Da Lola auch gern Liebes- und Sexvorstellungen kommentiert, kam am Dienstag (10. Januar) in einer Frage- und Antwortrunde ein ganz besonderes Thema auf den Tisch. Ob sie sich vorstellen könne, mal einen Swingerclub zu besuchen, wurde sie gefragt. Wenn ihr Partner es vorschlagen und gern tun würde, wäre sie dabei: "Ich bin großer Freund davon, Dinge auszuprobieren, also warum nicht", lautete ihre Anwort. "Ich würde sagen: 'Machen wir. Schauen wir uns an.' Wäre vielleicht sogar ein brutal witziger Abend." Ob es je dazu kommt? Das liegt dann wohl am Mann an Lolas Seite. Ein anderes Statement des Stars kam kürzlich weniger gut an - auf die Frage nach Schönheits-OPs, gerade unter Prominenten, hatte sie geantwortet: "Finde es fragwürdig, dass sich so viele unters Messer legen lassen und teils aussehen wollen wie eine Kopie der Kardashians, das sieht oft aus wie Tupperware auf zwei Beinen." Daraufhin warfen manche Fans ihr mangelnde Toleranz vor, das solle schließlich jeder für sich selbst entscheiden.

Lola Weippert wirbt für Selbstliebe

Auch wenn sie ihrem Partner so manchen Wunsch gern erfüllt, betont Lola immer wieder, dass die Liebe schon bei sich selbst anfangen sollte. "Seid stolz auf euch! Auf das, was ihr schon alles erreicht habt, vor allem wie ihr innerlich gewachsen seid und wie ihr euch weiterentwickelt habt", schrieb sie am Mittwoch (11. Januar). "Und lasst euch euer Bewusstsein niemals von anderen schmälern. Ich habe das einmal in meinem Leben zugelassen (durch einen Mann) und hatte nach der Beziehung weder Selbstliebe noch Selbstbewusstsein. Wenn euch euer Partner immer kritisiert oder wie einem Vogel die Flügel abschneidet, indem er euch alles verbieten und euch nur noch wie in einem Käfig zuhause halten will, kann es nicht die richtige Person an eurer Seite sein." Es sei wichtig, seine Zeit gut zu nutzen und sich nicht unter Wert zu kaufen. "Glaubt an euch und schenkt euch endlich so viel Liebe, wie ihr anderen schenkt", bat Lola Weippert ihre Fans.

