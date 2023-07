Allgemein | STAR NEWS

Lola Weippert: Männer, muss das sein!?

ola Weippert (27) hat die Nase voll oder eher die Augen voll, wenn es diese Redewendung denn geben würde. Die Moderatorin wandte sich nun an einige ihrer männlichen Follower und machte ihnen klar, dass sie bestimmte Fotos einfach nicht sehen will.

“Ich würde dann schon Bescheid geben”

In ihrem Instagram-Post klagte die Influencerin darüber, dass sie täglich sogenannte Dickpics, also Fotos von Penissen bekommt. Es sei ekelhaft und auch nicht geeignet, ihr Interesse zu erregen. “Glaubt ihr, dann kommt die Adresse zurück und 'Oh ist das schön. Mein Gott ist das ein Süßer, hier meine Adresse, komm rum'“, fragte der Star genervt. Nein, das sei nicht der Fall und die TV-Frau wählte dann klare Worte: “Könnt ihr euch einfach mal am Riemen reißen? Ich will eure P*mmel nicht sehen! Ich würde dann schon Bescheid geben, wenn ich da irgendein Bedürfnis hab.” Sie würde in Zukunft die Mütter der Peniszeiger ausfindig machen und ihnen Bescheid geben. Das sollte doch Wirkung zeigen!

Lola Weippert ist nicht die Einzige, die genervt ist

Es ist auch nicht so, dass Lola Weippert die einzige Prominente ist, die mit diesen Ekel-Bildern überhäuft wird. Vielen Frauen, ob nun prominent oder nicht, die auf Social Media unterwegs sind, bekommen ungefragt Genitalbilder zugeschickt. Und keine freut sich darüber. Evelyn Burdecki klagte vor ein paar Jahren gegenüber ‘Bild’, dass sie im Monat um die 500 Dickpics geschickt bekommt und war entsprechend sauer. “Es regt mich auch auf, dass es solche Menschen gibt. Wenn diese Männer auf die Straße gehen und eine Frau sehen, holen sie ja auch nicht ihr Genital raus. Das müssen sie dann auch nicht auf Social Media mit irgendwelchen Bildern machen.“ Das wird Lola Weippert sicherlich genauso sehen.

