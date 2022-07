Allgemein | STAR NEWS

Lizzo kann Harry Styles gut riechen: „Wie frisch aus der Dusche“

DE Showbiz - Jedes Mal, wenn Lizzo (34) ihren guten Freund Harry Styles (28) trifft, atmet die Sängerin ('Truth Hurts') erst einmal tief ein. Denn der Musiker ('Watermelon Sugar') riecht so gut. Das verriet sie in einem Interview mit 'Elle'.

Mit Harry Styles um die Häuser ziehen

Im Video erklärte Lizzo: "Harry riecht sehr gut. Er riecht wie Seife. Was auch immer er für eine Seife benutzt, er riecht danach." Das sei nicht etwa ein After Shave, Eau de Toilette oder ein Deo, vielmehr verbreite Harry einen Duft der Sauberkeit, wenn er geduscht habe. "Jedes Mal, wenn ich ihn treffen, sage ich zu ihm: "Du riechst nach Seife." Doch der Brite duftet nicht nur verführerisch, er ist auch ein toller Kumpel, wenn es darum geht, mal so richtig auf den Putz zu hauen. Sie würde sogar lieber mit ihm um die Häuser ziehen als mit ihrer guten Freundin Cardi B (29).

Warum Lizzo so gern mit Harry zusammen ist

Lizzo wurde von ihrem Interviewer gelöchert, mit wem sie denn gern Party mache. "Wenn ihr mich das schon alle fragt, dann denke ich gleich an Harry", lachte die Sängerin. "Ich sage Mr. Harry Styles, aber auch nur, weil das tatsächlich schon vorgekommen ist. Und Harry bleibt unglaublich ruhig, selbst unter Druck, und er ist ganz entspannt. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube also, er kann mir helfen, mich zusammenzureißen, während um mich herum alles zusammenbricht." Kein Wunder — wenn es mal wieder hektisch wird, muss Lizzo mit Harry Styles an ihrer Seite einfach nur tief durchatmen, und schon ist alles wieder gut.

