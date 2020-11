Allgemein | STAR NEWS

Lilly Becker: “Ich habe Angst vor 2020″

DE German Stars - Lilly Becker (44) hat von 2020 die Nase voll. Da geht es dem Model, welches sich vor zwei Jahren von ihrem Mann Boris Becker (52) trennte, wahrscheinlich so wie vielen von uns.

Lieber auf nächstes Jahr warten

Doch bei Lilly geht die Abneigung noch einen Schritt weiter, wie in der Sendung 'Grill den Henssler' verriet. Während sie mit Moderatorin Laura Wontorra plauderte, gestand die Holländerin, dass sogar ihr Dating-Verhalten von dem Horror-Jahr beeinflusst wurde. "Ich bin momentan nicht offen für Dates. Ich habe Angst vor 2020", so der Star, der auch schon weiß, wo es am sichersten ist: "Ich bleibe Zuhause mit meinem Kind. Es ist das Beste." Immerhin weiß Lilly, dass es sehr viel schlimmer hätte kommen können: "Wir sind gesund und dürfen arbeiten. Alles andere dann nächstes Jahr!"

Mit Boris verbindet Lilly Becker eine Hassliebe

Laura Wontorra kam natürlich nicht umhin, ihrer Kandidatin während der Kochshow Fragen über deren berühmten Ex-Mann zu stellen. Wie ist das Verhältnis zwischen Boris Becker und ihrem Gast zurzeit? "Es ist eine Liebe, unbedingt! Aber ab und zu ist es Hass." Doch ein neuer Partner sei wegen des besagten 2020-Fluches nicht in Sicht. "Jede Person ist bereit für neue Dinge. Wir warten ab, bis 2020 vorbei ist. Und dann wird etwas Neues kommen", zeigte sich Lilly Becker optimistisch.