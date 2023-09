Allgemein | STAR NEWS

Lilly Becker: Nach der Scheidung strahlt sie auf dem Oktoberfest

DE Deutsche Promis - Gleich zu Beginn des Oktoberfestes fand der "Almauftrieb" statt: Im Käfer-Zelt trafen sich gleich dutzendweise die Promis in Dirndln und Lederhosen. Mittendrin: Lilly Becker (47). Das Model hatte gleich doppelt Grund zum Feiern, denn nach jahrelangem Hin und Her ist die Scheidung von ihrem Ex-Mann Boris Becker (55) endlich komplett durch.

Lilly Becker blickt nach vorn

Da schmeckt die Maß doch gleich nochmal so gut, und Lilly zeigte sich bestens gelaunt. "Ich hab zugestimmt, schriftlich", bestätigte der Star auf Nachfrage von 'Bunte. "Es ist wirklich ok, mein Herz ist wieder ganz, ich bin verliebt und habe einen tollen Mann." Über ihren Ex sagte sie: "Ich wünsche ihm das Beste, aber es ist doch ein bisschen schade, wie das gegangen ist." Doch jetzt herrsche "große Erleichterung", dass alle Scheidungsformalitäten endlich unter Dach und Fach sind. "Fünf Jahre lang ging es hin und her, das ist das Einzige. Aber es ist einfach Ende." Lilly ließ es krachen auf der Wiesn, feierte unter anderem mit Alessandra Meyer-Wölden (40), einer ehemaligen Verlobten von Boris.

Almauftrieb der Becker-Exen

Neben Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden erschien mit Barbara Becker (56) eine weitere Becker-Ex zum Almauftrieb, der in diesem Jahr zum 25. Mal stattfand — die Promidichte war also größer als je zuvor. Wohin man schaute, stapelten sich die Stars: Sophia Thiel, Désirée Nick, Verena Kerth, Marc Terenzi, Wayne und Annemarie Carpendale, Elton, H.P. Baxxter und Roberto Blanco waren da, DJane Giulia Siegel war extra aus Berlin angereist. Die größte Oktoberfest-Party konnte sie sich einfach nicht entgehen lassen, wie sie der 'AZ' versicherte: "Ich habe seit 25 Jahren den gleichen Tisch. Es ist wie ein Stammtisch, zu dem ganz viele Leute einfliegen, die ich nur ein bis zweimal im Jahr sehe… Ich bin seit dem ersten Tag mit dabei."

Lilly Becker feierte derweil ausgelassen, ein Stein ist ihr mit der Scheidung von Boris vom Herzen gefallen. "Ich glaube, es ist einfach das Ende einer Ära und auch er kann seine Freundin jetzt heiraten", sagte sie gegenüber RTL. Ein doppelter Grund für Lilly Becker, auf der Wiesn so richtig aufzudrehen.

Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager