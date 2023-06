Allgemein | STAR NEWS

Lilly Becker so verliebt: Auf dem roten Teppich mit ihrem Freund Thorsten

DE Deutsche Promis - Da haben sich zwei gefunden – so glücklich verliebt, wie Lilly Becker (46) und ihr Partner Thorsten Weck (54) am Donnerstag (15. Juni) Hand in Hand auf dem roten Teppich vor der Bertelsmann Party in Berlin posierten, bestand daran kein Zweifel.

Lilly Becker will nie wieder heiraten

Nach ihrer Trennung von Noch-Ehemann Boris Becker ist jedoch keine neue Ehe in Sicht: Zum Einen sind Boris und Lilly, die seit 2018 getrennt sind und sich seither beispielsweise um das Thema Unterhalt zoffen, immer noch nicht geschieden; zum Anderen steht ihr danach auch gar nicht der Sinn: "Boris war die Liebe meines Lebens. Ich mache das nicht zweimal. Ich mache nicht noch einmal so eine große Hochzeit", sagte Lilly vor einiger Zeit zu RTL. Immerhin 13 Jahre waren Lilly und Boris ein Paar.

Glücklich in einer Fernbeziehung

Auch ohne Hochzeitspläne läuft’s mit Thorsten rund – obwohl das Paar, das sich erstmals im Oktober 2022 in Marbella zusammen in der Öffentlichkeit zeigte, eine Fernbeziehung führt: Der Fußballberater lebt in Düsseldorf und die Mutter des 13-jährigen Amadeus wohnt in London. "Uns trennt zum Glück nur eine Flugstunde. Wir sehen uns im Monat achtmal, manchmal sogar öfter", sagte Thomas gegenüber 'Bild'. "Ob wir zusammenziehen, wird die Zukunft zeigen." Ihr unbeschwertes Glück lässt Lilly Becker auf jeden Fall den Ärger mit ihrem Ex öfter mal vergessen.

Bild: Nils Jorgensen/INSTARimages.com