Lilly Becker feiert Schauspiel-Debüt

DE German Stars - Lilly Becker (43) war schon öfter in verschiedenen Unterhaltungsshows im Fernsehen zu sehen, als Schauspielerin haben wir die Ex von Boris Becker (52) bisher jedoch noch nicht erlebt. Das wird sich nun ändern: Lilly hat eine Gastrolle in der BR-Serie ''Dahoam is Dahoam' ergattert. Am Mittwoch (12. Februar) stand sie erstmalig vor der Kamera für die Familienserie, in der sie die Rolle der lesbischen Linda de Hoog, eine alte Freundin von Brunnerwirt-Köchin Fanny, spielt.

Lilly Becker würde gern öfter als Schauspielerin arbeiten

Tatsächlich träumt die Niederländerin aber schon länger von einer Karriere als Schauspielerin und hat in diesem Zuge dreimal die Woche mit einem Coach geübt. Das hat sich bezahlt gemacht, die Kollegen waren positiv überrascht von ihrer Leistung am Set. "Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ab jetzt öfter als Schauspielerin zu arbeiten", so Lilly im BR-Interview. "Der Dreh war total entspannt. Alle waren sehr geduldig mit mir und es hat großen Spaß gemacht!" Der Brunnenwirt Gregor, gespielt von Holger M. Wilhelm, bestätigt: "Ich bin positiv überrascht. Sie war super vorbereitet und hat eine großartige Spielfreude."

Nur der Dialekt bereitete Probleme

Nur ein kleines Problem gab es bei den Dreharbeiten im bayrischen Dachau: Der Dialekt bereitete der gebürtigen Niederländerin einige Schwierigkeiten. "Ich muss mir alles dreimal anhören, bevor ich es verstehe! Aber wenn ich mich richtig konzentriere, geht es schon." Die 'Dahoam is Dahoam'-Folge mit Lilly Becker ist am 6. April im BR zu sehen.