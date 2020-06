Allgemein | STAR NEWS

Lilly Becker: Ex-Mann Boris ist der erste Gratulant

DE German Stars - Vor über zwei Jahren haben sich Lilly (44) und Boris Becker (52) getrennt, mittlerweile haben das Model und der ehemalige Tennisprofi wieder ein gutes Verhältnis. So war Boris sogar der Erste, der Lilly zu ihrem 44. Geburtstag gratulierte.

Lilly Becker freut sich über Glückwünsche

Gestern feierte Lilly ihren Ehrentag, abends war sie in der Talkshow 'Pocher - gefährlich ehrlich!' zu Gast. "Er (Boris) war der Erste heute Morgen und hat mir alles Gute gewünscht für meinen Tag. Das war wirklich schön!", verriet die gebürtige Niederländerin den Gastgebern Oliver (42) und Amira Pocher (27) auf deren Nachfrage.

Lilly und Boris sehen sich regelmäßig

Auch wenn die Trennungsphase schwierig war, haben Lilly und Boris mittlerweile ihr Kriegsbeil begraben und verbringen ab und an Zeit miteinander - schließlich haben sie einen gemeinsamen Sohn, Amadeus (10). Erst an Ostern hatte Lilly ein TikTok-Video gepostet, auf dem Boris Becker an ihrem Londoner Gartentisch zu sehen ist. Die beiden hatten offensichtlich Ostern gemeinsam mit Amadeus gefeiert. Da verwundern die Glückwünsche vom Ex zu Lilly Beckers Geburtstag wohl wenig.