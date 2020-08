Allgemein | STAR NEWS

DE German Stars - Lilly Becker (44) ist bereits seit Längerem nicht mehr mit Boris Becker (52) zusammen, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Amadeus ist mittlerweile zehn Jahre alt und befindet sich derzeit mit Papa im Urlaub. Dabei ist auch dessen neue Freundin Lilian de Carvalho Monteiro. Auf einem an die Öffentlichkeit geratenen Foto ist zu sehen, wie Lilian Amadeus den Rücken eincremt.

Solche Fotos mag Lilly nicht sehen – und macht das auch deutlich, nicht nur gegenüber Lilian, sondern gegenüber der ganzen Welt. Auf ihrem Instagram-Profil hat sie sich mit deutlichen Worten an die neue Freundin ihres Ex' gewandt: "Lass es mich so ausdrücken, dass auch du es verstehst: während des Coronavirus! Du bist jetzt das zweite Mädchen innerhalb von sieben Monaten, das Frühstück, Pizza und Waffeln für meinen Sohn macht. Nein, Mädchen – als Mutter, respektiere bitte meinen Sohn und mach Bilder mit @borisbeckerofficial in deinem süßen Bikini und mit deinem fantastischen Bikini-Körper, aber ich bitte dich, halte dich von meinem Sohn fern."

Lilly war damit aber noch nicht fertig. Falls Lilian es noch immer nicht verstanden haben sollte, feuerte die Moderatorin weiter: "Wenn du die Paparazzi siehst, nimm einfach Boris' Hand. B wird da schon nichts sagen. Ich werde es aber tun, wenn du diese Botschaft nicht verstehst. Hab einen tollen Urlaub – ohne, dass du mein Kind anfasst! Er ist für dich tabu! Punkt!" Ob Lilian sich daran halten wird? Boris und seine neue Freundin waren in den vergangenen Monaten viel zusammen unterwegs, zunächst in Saint Tropez, dann in London und auch auf den Balearen.