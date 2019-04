Allgemein | STAR NEWS

Lilly Becker: Bekommt ihr Sohn ein Geschwisterchen?

Lilly Becker (42) würde ihrem Amadeus (9) gerne einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester schenken. Mit Boris Becker (51) ist sie nicht mehr zusammen, und einen neuen Partner scheint sie nicht zu haben. Doch wer weiß, was in zwei Jahren noch alles passieren kann? Bis zu ihrem 44. Geburtstag möchte Lilly nämlich gerne noch einmal schwanger werden.

Ein zweites Kind – Amadeus zuliebe

Dies verrät die Powerfrau in einem Interview mit 'BILD', betont aber auch, sich nicht auf Teufel komm raus einen Mann schnappen zu wollen: "Ich wünsche mir noch ein Kind. Für meinen Sohn! Er möchte so gerne ein großer Bruder sein. Wenn ich bis 44 Jahre nicht wieder schwanger bin, akzeptiere ich es. Ich suche nicht nach einem Mann, der ein Baby möchte, aber toll wäre es schon."

Amadeus bereitet ihr derweil viel Freude, und sie vermisst ihn in jedem Moment, den sie nicht mit ihrem Sohn verbringt. Der einzige Vorteil bei einem Urlaub ohne ihren Sohn sei, ausschlafen zu können: "Ich kann etwas länger schlafen. Obwohl mich meine innere Uhr natürlich schon früh weckt. Wenn er dabei ist, geht es die ganze Zeit nur so: 'Mama, Mama, Mama'. Ich liebe das. Er ist so ein glücklicher Junge. Mama ist Amadeus' Lieblingswort."

Das war’s

Eine neue Beziehung würde Lilly nicht von sich aus preisgeben. So gibt sich Amadeus' Mutter verschlossen, wenn das Gespräch auf einen möglichen Partner kommt: "Falls ich wieder verliebt wäre oder mich noch einmal verliebe, würde ich es erst mal für mich behalten. Ich habe gelernt, dass man manche Dinge privat halten muss, damit sie funktionieren." Heiraten will sie aber nicht noch einmal. Dieser Zug sei abgefahren.

