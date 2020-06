Allgemein | STAR NEWS

Lili Reinhart: Ich bin bisexuell

DE Showbiz - Nur wenige Tage sind vergangen, seit Lili Reinhart (23) und Cole Sprouse (27) mit ihrer offiziellen Trennung Schlagzeilen machten. Jetzt hat die Schauspielerin ('Hustlers') erneut große Neuigkeiten zu verkünden.

"Eine stolze bisexuelle Frau"

Am Mittwoch (3. Juni)n rührte der Star in seiner Instagram Story die Werbetrommel für das Engagement der LGBTQ+-Gemeinschaft für die Black-Lives-Matter-Bewegung und deren Protest, der um die Mittagszeit stattfand. "Auch wenn ich es bislang nicht öffentlich bekannt gegeben habe, ich bin eine stolze bisexuelle Frau. Und ich werde heute auf diese Demonstration gehen", schrieb der 'Riverdale'-Star und forderte seine Fans auf: "Kommt und unterstützt uns." Schon in den Tagen zuvor hatte Lili sich lautstark für Black Lives Matter eingesetzt, unter anderem geschrieben, wie sehr sie sich für die rassistischen Elemente in den USA schäme.

Lili Reinhart ist in guter Gesellschaft

Auch Lilis frisch gebackenem Ex liegt die Protestbewegung am Herzen: Cole Sprouse war am Sonntag im Rahmen einer Mahnwache verhaftet worden. Kurz darauf hatte der Star, der ebenfalls durch 'Riverdale' international bekannt wurde, auf Social Media klar gestellt, dass er nicht an Schlagzeilen um seine Person interessiert sei: "Bevor die sensationsgeilen Medien das so drehen, dass es dabei um mich geht, möchte ich klarstellen, dass wir dringend über die Umstände sprechen müssen. Black Lives Matter. Randale und Plünderungen sind eine absolut legitime Form des Protests. Natürlich zeigen die Medien die dramatischsten Bilder, was wieder einmal zeigt, wie tief verwurzelt der Rassismus ist." Ob Cole Sprouse und Lili Reinhart wohl bald Seite an Seite demonstrieren?