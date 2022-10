Allgemein | STAR NEWS

Hände voller Energie: Lili Reinhart hat sich zur Reiki-Meisterin ausbilden lassen

DE Showbiz - Lili Reinhart (26) hat sich in die japanischen Energieheilungslehre Reiki verliebt und hat sich zur Meisterin ausbilden lassen. Am Mittwoch (12. Oktober) postete sie ein Foto von sich, das sie in einem See stehend und vor einem Waldhintergrund zeigt, um ihren Meilenstein zu feiern.

Lili Reinhart heilt mit den Händen

Der 'Riverdale'-Star freute sich im dazugehörigen Text: "Ich bin heute Reiki-Meisterin geworden. Meine Reise zum Reiki-Heilen kann ich nicht einfach in wenigen Worten ausdrücken, darum danke ich erst einmal @luminarieshealing für die Führung auf meinem Weg zur Meisterschaft", schrieb Lili. Reiki-Heiler lenken universelle Lebensenergie durch ihre Hände, um Heilung zu ermöglichen – bei anderen oder bei sich selbst. Wie genau sie zu der Heillehre kam, verriet die Schauspielerin nicht, aber ihre 'Riverdale'-Kolleginnen waren schnell mit Glückwünschen zur Stelle. "Stolz auf dich", schrieb Camila Mendes, und Vanessa Morgan postete: "Oh mein Gott, mein ganz persönlicher Reiki-Meister. Stolz auf dich!"

'Riverdale'-Stars freuen sich mit Lili

Wenn es ihnen mal schlecht geht, wird Lili sicher gern durch Handauflegen helfen. Und dass ihr ihre neuen Fähigkeiten zu Kopf steigen, steht wohl nicht zu befürchten. "Ich bin sehr gut darin, mein Ego unter Kontrolle zu halten. Sobald es dir nur um dein Ego geht, können Leute das schon von Weitem riechen. Du bist ein Schauspieler, bleib auf dem Teppich! Es ist einfach nur peinlich, wenn Leute sich für so unglaublich interessant halten, interessanter als andere durchschnittliche Personen", erklärte Lili Reinhart in einem Interview für das 'Hunger'-Magazin.

