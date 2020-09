Allgemein | STAR NEWS

Liebescomeback mit Megan Fox? Brian Austin Green schließt das nicht aus

DE Showbiz - Im Mai dieses Jahres gaben Brian Austin Green (47) und Megan Fox (34) ihre Trennung nach zehn Ehejahren bekannt. Lange haben sich die beiden aber nicht nachgetrauert, Megan ist mittlerweile mit dem Rapper Machine Gun Kelly liiert, während Brian mit Stars wie Courtney Stodden und Tina Louise gesichtet wurde.

"Man weiß nie"

In einer Instagram-Live-Session am Samstag (29. August) verriet Brian aber seinen Fans, dass er mit seiner Ex doch noch nicht komplett abgeschlossen habe. "Ich sage nie nie", antwortete er auf die Frage eines Fans, ob er sich eine Versöhnung mit seiner Verflossenen vorstellen könne. "Man weiß nie. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen einen gewissen Pfad in ihrem Leben verfolgen und manchmal verlaufen diese zusammen und man reist diesen Pfad gemeinsam entlang und manchmal verlaufen die Pfade in unterschiedliche Richtungen", erklärte er weiter und fügte hinzu, dass er Megan alles Gute wünsche.

Brian Austin Green möchte, dass Megan glücklich ist

Ganz offensichtlich herrscht zwischen den beiden kein böses Blut und Machine Gun Kelly gegenüber hege er keine bösen Gefühle. "Ich habe ihn noch nie getroffen, ich weiß nicht, ich habe nie etwas Schlechtes von ihm gehört oder von Megan über ihn. Zwar habe ich schlechte Geschichten über ihn gehört, aber ich habe auch schon schlechte Geschichten über mich gehört und ich weiß, dass das meiste davon nicht wahr ist. Momentan habe ich kein Problem mit ihm. Ich hoffe wirklich, dass er und Megan glücklich sind, denn es ist wichtig, dass sie glücklich ist und es ist wichtig, dass alle glücklich sind", schloss er. Die Beziehung der beiden war ohnehin über Jahre hinweg von Trennungen und Versöhnungen geprägt - gibt es auch dieses Mal ein Liebes-Comeback? Brian Austin Green, der aus einer früheren Beziehung schon einen Sohn hat, hat drei weitere gemeinsame Söhne mit Megan Fox.