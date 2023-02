Allgemein | STAR NEWS

Brian Austin Green ist sauer: Seine Ex wirft ihm vor, ein schlechter Vater zu sein

DE Showbiz - Hat Brian Austin Green (49) sich kaum um seinen ältesten Sohn gekümmert? Das ist zumindest ein Vorwurf, der dem Schauspieler von seiner Ex Vanessa Marcil (54) gemacht wird. Das Paar einen gemeinsamen Sohn namens Kassius, der mittlerweile kurz vor seinem 21. Geburtstag steht.

Wurde Kassius vernachlässigt?

Während einer Fragestunde in Las Vegas hatte die Schauspielerin nichts Gutes über den 'Beverly Hills 90210'-Star zu berichten, zumindest nicht darüber, wie sie Kassius gemeinsam großzogen. "Wir haben ihn nie gemeinsam erzogen und tun es auch jetzt nicht", so Vanessa auf die Anfrage eines Fans. “Ich habe meinen Sohn allein großgezogen." Das wollte ihr Ex jedoch nicht auf sich sitzen lassen und teilte einen Screenshot ihrer Behauptung auf Instagram. "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie frustrierend es ist, ständig Lügen von einer Frau jenseits der 50 auf Social Media zu lesen, als sei sie noch in der Highschool."

Brian Austin Green schlägt zurück

Brian Austin Green versicherte, dass er und seine mittlerweile Ex-Frau Megan Fox (36) Kassius vorbildliche Eltern waren. Vielmehr sei es Vanessa gewesen, die ihren Sohn vernachlässigt habe. "Megan und ich haben uns den Ar*** aufgerissen, um Kassius eine gute Kindheit zu geben, weil seine Mutter so selten da war." Das, so Brian weiter, sei vermutlich auch der Grund für Vanessas diffamierende Postingflut. "Warum kann sie nicht einfach DAMIT AUFHÖREN!" Brian hat drei weitere Kinder mit seine Ex-Frau Megan Fox. Die beiden trennten sich 2020. Mit der Profitänzerin Sharna Burgess hat Brian Austin Green einen Sohn, der im Juni 2022 geboren wurde.

