Brian Austin Green: Update zu Shannen Dohertys Kampf gegen den Krebs

DE Showbiz - Wenn Brian Austin Green (50) heutzutage Interviews gibt, wird er oft genug nicht nur zu seinem Befinden und seiner Karriere befragt. Viele wollen von dem 'Beverly Hills, 90210'-Star auch wissen, wie es seiner ehemaligen Kollegin Shannen Doherty (52) geht.

Shannen Doherty kämpft

Wir erinnern uns: Die Schauspielerin war 2015 an Brustkrebs erkrankt, den sie 2017 zunächst besiegt hatte. Doch 2020 die Hiobsbotschaft: Der Krebs war zurückgekehrt. Anfang Juni gab es dann ein weiteres trauriges Update. Sie berichtete ihren zwei Millionen Followern auf Instagram von neuen Scans, die Metastasen im Gehirn gezeigt hätten. Sie teilte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie ihre Strahlentherapie erhält. "Meine Angst ist deutlich zu sehen. Ich bin sehr klaustrophobisch und es passierte gerade so viel in meinem Leben." Shannen fügte hinzu: "Ich habe Glück, dass ich so tolle Ärzte habe." Und gute Freunde.

Brian Austin Green hofft für seine gute Freundin

Brian Austin Green versicherte in einem Interview, dass es Shannen Doherty den Umständen entsprechend gut gehe. "Sie kommt gut klar", berichtete der Star. "Ich meine, wenn es jemanden gibt, von der ich weiß, dass sie mit dem klarkommt, womit sie klarkommen muss, dann ist sie diejenige, die da durchkommen kann." Eine Meinung, die wohl auch Shannen teilt, die sich immer wieder guten Mutes zeigt. "Unser Leben endet nicht in dem Moment, in dem wir unsere Diagnose bekommen. Wir haben noch immer ein Leben zu leben", gab sie sich kämpferisch und bestätigte Brian Austin Greens optimistische Prognose.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages/Cover Images