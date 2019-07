Allgemein | STAR NEWS

Lewis Capaldi: “Ich möchte Noel Gallagher einfach nur knuddeln”

In seiner Heimat Großbritannien ist Lewis Capaldi (22) zurzeit der Nachwuchs-Star der Stunde. Der Sänger ('Someone You Loved') feiert Charterfolge und spielt auf großen Festivals. Doch nicht jeder ist von seiner seichten Musik begeistert.

"Alt genug, mein Vater zu sein"

Noel Gallagher (52), ehemaliger Frontmann von Oasis ('Wonderwall') und heutzutage erfolgreich mit den High Flying Birds ('Holy Mountain'), ist zum Beispiel nicht sonderlich angetan von dem Newcomer und hält, wie man es denn von ihm gewohnt ist, mit seiner Meinung auch nicht hinterm Berg. Zur Erinnerung: Noel hatte sich in einem Interview mit 'Variety' abschätzig über Lewis' Musik geäußert — der Newcomer solle seine "15 Minuten Ruhm" genießen. Dieser erwiderte, er müsse sich das von einem Mann, der alt genug sei, sein Vater zu sein, nicht anhören. Und so nahm das Beleidigungs-Ping-Pong seinen Lauf.

Bekommt Lewis Capaldi sein Treffen mit Noel?

Auf dem Glastonbury-Festival Ende Juni schien Lewis Capaldi seinem Widersacher schließlich jedoch die ausgestreckte Hand zu reichen: Er betrat die Bühne mit einem T-Shirt, das Noel Gallaghers Konterfei zeigte. Eigentlich möchte der gebürtige Schotte nämlich, dass der Rocker aus dem Norden Englands ihm Anerkennung zollt. Die Gelegenheit zur Versöhnung sollte das Mad Cool Festival in Spanien bringen, das seit Donnerstag [11. Juli] läuft, bei dem diese Woche auftraten. "Ich möchte ihn sehen und ihn kräftig knuddeln", ließ Lewis Capaldi seine Fans bei seinem Auftritt wissen. "Das wird ihm sicher gefallen!" Ob es dazu gekommen ist, ist bislang noch nicht bekannt.

