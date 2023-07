Allgemein | STAR NEWS

„Keiner weiß es“: Lewis Capaldi versteht selbst nicht, wie er Hits schreibt

DE Showbiz - Gibt es sie wirklich, die perfekte Hit-Formel, die Chart-Erfolge garantiert? Lewis Capaldi (26) ist davon überzeugt, dass niemand wirklich weiß, warum manche Songs zu Ohrwürmern werden und andere kaum Beachtung finden.

"Jedes Mal, wenn ich denke, ein Song ist ein Riesenhit, ist es ein totaler verdammter Versager"

Das machte der Sänger im Rahmen der YouTube-Serie 'Hot Ones' klar. Auch Plattenlabel hätten keine Ahnung, so der Schotte. Dabei hat er durchaus ein Gespür für gute Songs, denn 2019 wurde er mit 'Bruises' zum Rekordhalter auf Spotify: Niemals zuvor hatte jemand ohne Plattenvertrag so schnell 25 Millionen Streams auf der Plattform gehabt. Warum das so ist, ist auch Lewis ein Rätsel. "Man lernt einfach, dass man nichts weißt und dass niemand eine Antwort hat. Du weißt nicht, was ein Hit ist. Jedes Mal, wenn ich denke, ein Song ist ein Riesenhit, ist es ein totaler verdammter Versager.”

Lewis Capaldi im Tal der Ahnungslosen

Auch die Profis, die es eigentlich wissen müssten, hätten keinen Schimmer, so Lewis Capaldi weiter. "Labels wissen nichts, du selbst weißt nichts, niemand weiß irgendetwas." Dabei winkte er mit den Worten "nicht böse gemeint" Menschen im Hintergrund zu — vermutlich von seiner Plattenfirma. Die Show war aufgezeichnet worden, bevor Lewis eine Karrierepause angekündigt hatte.

Während seines Auftritts beim Festival in Glastonbury hatte der Star, der am Tourette-Syndrom leidet, Schwierigkeiten mit seiner Stimme gehabt. Anschließend sagte Lewis Capaldi alle Konzerte und Engagements bis auf weiteres ab.

Bild: famous/ACE PICTURES/INSTARimages.com