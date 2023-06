Allgemein | STAR NEWS

Lewis Capaldi blieb die Stimme weg: Fans singen Song zu Ende

DE Showbiz - Ein Auftritt auf der riesigen Pyramid Stage beim legendären Glastonbury Festival in England kann selbst hartgesottene Stars überwältigen — hier spielen die größten Bands und Musiker*innen und locken teilweise über 100.000 Fans an. Lewis Capaldi (26) packten bei seinem Auftritt am Sonnabend (24. Juni) wohl auch ein wenig die Nerven.

Drei Wochen Pause

Dabei ist der Sänger ('Someone You Loved') in Glastonbury kein Unbekannter. Er hatte hier schon 2019 auf der Other Stage gespielt, dort allerdings "nur" vor rund 40.000 Zuschauer*innen. Doch der Auftritt auf der Hauptbühne hatte eine ganz besondere Bedeutung für den Schotten, der aus gesundheitlichen Gründen in den vergangenen Wochen eine Reihe von Konzerten hatte absagen müssen. Im letzten Jahr hatte der Musiker erstmals öffentlich über seine Tourette-Erkrankung gesprochen. Diese sorgte jetzt dafür, dass ihm beim berühmtesten Festival der Welt buchstäblich die Stimme wegblieb.

Das Publikum trägt Lewis Capaldi

Dabei hatte Lewis Capaldis Auftritt zunächst gut begonnen, doch nach und nach hatte er immer mehr zu kämpfen und entschuldigte sich beim Publikum: "Glastonbury, es tut mir wirklich leid. Ich ärgere mich über mich selbst, ich muss mich entschuldigen. Ihr seid alle hergekommen, und jetzt verabschiedet sich meine Stimme." Doch er hatte die Rechnung ohne seine Fans gemacht Als er beim letzten Song wirklich nicht mehr weitermachen konnte, übernahm die Menge kurzerhand den Gesang. Textsicher sang sie seinen größten Hit 'Someone You Loved' für ihn, Wort für Wort — ein Gänsehaut-Moment. Lewis Capaldi war überwältigt. "Und wenn ich das hier nie wieder mache, das war einfach unglaublich", bedankte er sich bei den Anwesenden.

Bild: famous/ACE PICTURES/INSTARimages.com