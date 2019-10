Allgemein | STAR NEWS

Lewis Capaldi hat kein Glück auf Tinder

DE Showbiz - Beruflich könnte es für Lewis Capaldi (23) nicht besser laufen. Mit seinem Song 'Someone You Loved' eroberte der Sänger die Herzen seiner Fans im Sturm und wurde zu einem der angesagtesten Newcomer. Doch privat sieht es alles andere als rosig aus. Lewis wische sich zwar auf Tinder "die Finger wund", mit der großen Liebe hat es aber noch nicht klappen wollen. Angesprochen auf seinen aktuellen Beziehungsstatus bei den Q Awards in London erklärte er, es gäbe keine Beziehung und verwies auf seine Begleitung, bei der es sich um eine alte Schulfreundin handelte.

Lewis Capaldi hat es nicht leicht

Zu all dem muss sich der schottische Sänger auch noch fiese Bemerkungen gefallen lassen. Erst kürzlich machte sich Oasis-Sänger Noel Gallagher (52) auf Twitter über sein Aussehen lustig und verglich ihm mit dem Star-Wars-Charakter Chewbacca. Doch da hatte Noel die Rechnung ohne Lewis gemacht. Der nahm das Ganze mit Humor und zog sich bei einem seiner Auftritte einfach eine Maske des zotteligen Star-Wars-Helden über.

Versöhnung mit Noel Gallagher

Im Juli kam es dann im Rahmen eines Festivals in Spanien zum Treffen der beiden Streithähne, bei dem Noel versöhnlichere Worte anschlug und Lewis ermutigte weiterzumachen, woraufhin dieser erklärte das er nichts als Liebe für den Oasis-Sänger empfinde. Und wie heißt es in einem der bekanntesten Oasis-Songs – Don’t look back in Anger. Kopf hoch, Lewis!

© Cover Media