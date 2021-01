Allgemein | STAR NEWS

Leonardo DiCaprio: Eindringlicher Appell an neue US-Regierung

DE Showbiz - Leonardo DiCaprio (46) hat keine Zeit verloren, um den neuen US-Präsidenten Joe Biden (78) in die Pflicht zu nehmen. Der Demokrat wurde zwar erst letzten Mittwoch (20. Januar) in sein Amt eingeschworen, doch er hat bereits Post von dem Schauspieler ('Titanic') erhalten. Darin fordert der Star ein entschlossenes Handeln in Sachen Klimaschutz und Umwelt.

"Der Zeitpunkt ist jetzt"

"Der Zeitpunkt, in dem wir uns der Klima-Krise stellen müssen, ist jetzt gekommen", erklärte Leo in einem offenen Brief, den er auf Instagram teilte. "Ich appelliere gemeinsam mit Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Arbeit aus aller Welt sowie mit der Umweltbewegung an den Präsidenten Joe Biden, in Sachen Umwelt eine Führungsrolle zu übernehmen, wie es auch die Wissenschaft verlangt." Dass das nicht einfach wird, sieht auch der Schauspieler ein, doch man dürfe keine Zeit mehr verlieren.

Leonardo DiCaprio will entschlossenes Handeln

"Wir müssen die schreckliche globale Gesundheits- und Wirtschaftskrise angehen, und es ist besonders wichtig, dass die Amerikaner dabei vereint mithelfen", schrieb Leonardo DiCaprio weiter. Gleichzeitig sollten sämtliche Maßnahmen, die Folgen der Pandemie zu bekämpfen, unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes getroffen werden, denn diese Probleme ließen sich nur lösen, wenn man das Gesamtbild anschaue. "Das sind keine getrennten Missionen: Sie sind ein und dasselbe. Das hier ist das wichtigste Jahrzehnt in der Menschheitsgeschichte, wenn es darum geht, sich dem Klimawandel zu stellen."

Immerhin: Eine der ersten Amtshandlungen trat Joe Biden schon letzte Woche wieder dem Klima-Abkommen von Paris bei — sein Vorgänger Donald Trump hatte 2017 den Austritt der USA angeordnet. Mit dem internationalen Abkommen sagen die unterzeichnenden Staaten dem Klimawandel gemeinsam den Kampf an. Ob das Leonardo DiCaprio reichen wird, steht allerdings zu bezweifeln.