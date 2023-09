Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landruts Laster: Süchtig nach Handyspielen

DE Deutsche Promis - Lena Meyer-Landruth (32) brachte im Radio-Talk mit Giulia Becker selbst die Sprache auf das heiße Thema: Sie kann ihr Handy kaum beseite legen und liebt Handyspiele über alles.

Lena Meyer-Landrut gesteht ihre Sucht

"Ich weiß, dass du eine Zocker-Maus bist, du spielst", sagte Lena zu Giulia Becker; die Autorin, Podcasterin und Sängerin trifft sich derzeit für den SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" einen Monat lang wöchentlich mit Lena, um mit ihr zu plaudern. Sie ging auf das Thema ein und scherzte, dass sie vermutlich suchtgefährdet sei. Darauf erwiderte Lena: "Ich bin nicht gefährdet, spielsüchtig zu sein - ich glaube, ich bin spielsüchtig. Ohne Witz." Immer wieder versuche sie, die zeitraubenden Spiele von ihrem Smartphone zu löschen: "Dann gehe ich durch 'nen Entzug und dann lade ich es mir halt wieder runter", sagte sie. Ihr "Selbstschutz" funktioniere einfach nicht. "Das heißt, ich bin in der Sucht."

Von Candy Crush bis Bauernhof

Mal waren es "Bauernhof-Spiele" für Lena Meyer-Landrut, dann der Klassiker "Candy Crush", und derzeit liebt sie "Online-Uno, Online-Bingo und Online-Yatzi". Auch In-App-Käufe stehen bei ihr häufig an, woraufhin ihre Gesprächspartnerin sie scherzhaft in "In-App-Lena" umtaufte. Im ersten von vier Gesprächen, die Lena und Giulia für den SWR-Podcast absolvieren, sprach die ESC-Siegerin von 2010 über ihren Reitunfall, der sie aktuell arg ausbremst: “Mir geht’s ganz gut, aber ich hab’ mir den Ar*** gebrochen. Ich bin vom Pferd gefallen", erklärte sie in der vergangenen Woche. "Wir sind angaloppiert und dann hatte das Pferd auf jeden Fall richtig Fun und wollte nicht mehr aufhören zu galoppieren. Aber ich wollte gerne aufhören." Die Fliehkraft habe ihr Übriges getan und sie sei vom Pferd geflogen, die Folge: ein schmerzhafter Kreuzbeinbruch. Aber es hätte noch viel schlimmer kommen können: "Wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt 'Ok, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen.' Das ist schon echt hart", gestand Lena Meyer-Landrut, die während ihrer Genesung dummerweise noch viel mehr Zeit für ihr Handyspiel-Laster hat.

Bild: Thomas Schulze/picture-alliance/Cover Images