Lena Meyer-Landrut wieder bei ‘The Voice Kids’

Lena Meyer-Landrut (27) ist wieder Jurymitglied bei 'The Voice Kids'.

Drei Jahre nach ihrem Sieg mit Schützling Noah-Levi hat sich die deutsche Sängerin dazu entschlossen, sich wieder in ihren alten Jury-Sessel in der beliebten Sat.1-Show zu setzen. Aber nicht nur Lena ist mit von der 'The Voice Kids'-Partie, sondern auch Kollegen wie Mark Forster (34), Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (34) und das The BossHoss-Duo Alec Völkel (46) und Sasha Vollmer (47). In der siebten Staffel begeben sich die Coaches ab dem 17. Februar 2019 wieder auf die Suche nach dem begabtesten Gesangstalent. Dann können die Zuschauer wieder wöchentlich um 20:15 Uhr einschalten und mitfiebern, welche Kids es in die nächste Runde schaffen.

Nachdem Thore Schölermann (34) die ersten beiden Sendungen noch eigenständig moderierte, kamen im Austausch erst Chantal Janzen (39) und anschließend Debbie Schippers (22) zur Unterstützung dazu. Jetzt übernimmt erstmals Melissa Khalaj (29) die Moderation an der Seite von Thore. Gemeinsam mit Jochen Bendel (51) moderierte die junge Münchnerin bereits die Late-Night-Show von 'Promi Big Brother' bei Sixx.

Für Melissa ist es nun das erste Mal bei 'The Voice Kids', für Jurorin und Coach Lena allerdings nicht. Vier Staffeln lang begleitete sie Kids durch schwierige Gesangshürden und unterstützte sie mit ihrer fröhlichen und aufmunternden Art. Im Jahr 2015 war dann erst einmal Schluss. Die Sängerin tauchte unter, kümmerte sich um sich und ihr Seelenwohl und kehrt nun in alter Frische zurück. Laut 'dwdl' schalteten zuletzt fast zweieinhalb Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil der Castingshow lag bei etwas weniger als zwölf Prozent in der Zielgruppe.

