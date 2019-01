Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Was wird aus ihrem Hund?

Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, trennen sich nicht nur zwei Menschen — diese Erfahrung macht zurzeit Lena Meyer-Landrut (27).

Am Montag [15. Januar] wurde bekannt, dass sie und ihr Freund, der Basketballer Max von Helldorff (32), nicht länger ein Paar sind. Ein Schock für die Fans von Lena, denn man weiß ja, dass einer Trennung oft genug der Streit um Haus, Hof und Kinder folgt. Mangels Nachwuchses bei ihrem Idol wollten die Anhänger der Sängerin dann aber wissen, wie das Sorgerecht für ein vierbeiniges Familienmitglied geregelt werden würde: Wer wird künftig für das Wohlergehen von Mischling Kiwi verantwortlich sein? Unzählige Follower kommentierten unter der Trennungsmeldung, wollten wissen, bei wem Kiwi denn nun bleibe. Keine unwichtige Frage, immerhin ist Kiwi selbst ein kleiner Star, die Hündin hat allein 22.000 Follower auf ihrem eigenen Instagram-Account. So viel Resonanz blieb Kiwis Frauchen natürlich nicht verborgen, und Lena erlöste die eigenen Fans und die ihres Hundes mit einem süßen Posting auf Social Media, das sie gemeinsam mit ihrem treuen Vierbeiner in einem Aufzug zeigt.

Ob es komplizierte Besuchsregeln für Max gibt, geht daraus natürlich noch nicht hervor. Doch vorerst können alle aufatmen: Kiwi geht es gut und Lena hat jemanden, der ihr in dieser schweren Zeit zur Seite steht. Die Sängerin und der Basketballer waren acht Jahre ein Paar. Da sie ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushielten, ist nicht ganz klar, warum Lena Meyer-Landrut und Max von Helldorff sich letztlich getrennt haben.

