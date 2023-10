Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Verwundert, wer so alles Karriere macht

DE Deutsche Promis - Wer einst Karriere machen wollte, brauchte neben Ehrgeiz und viel Disziplin und Arbeitswillen vor allem eines: Talent, welches einen vom Rest der Menschen absetzt. Das ist heutzutage nur noch bedingt der Fall, findet Lena Meyer-Landrut (32).

"Die Kunst wird abgewertet"

Die Sängerin ('Satellite') wundert sich, wer heutzutage so alles in den Promi-Olymp aufsteigt. "Ich bin gerade etwas überfordert damit, wie viele Leute Stars sind und wie einfach es ist, in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu einem Star zu werden", vertraute die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur an. Dabei ist die einstige ESC-Gewinnerin nicht etwa neidisch, doch der Trend bereitet ihr dennoch in gewisser Weise Sorge: "Dadurch wird die Kunst meiner Empfindung nach abgewertet." Mit anderen Worten: Man muss nicht mehr wirklich was können, um in aller Munde zu sein — oft reicht einfach der Drang, berühmt zu sein.

Lena Meyer-Landrut liefert Live-Inhalte

Lena Meyer-Landrut sieht durchaus das Positive darin, dass die Chance auf Ruhm heutzutage nahezu jedem/jeder offen steht. Doch sie vermisst die nötige Tiefe bei denjenigen, die einfach nur dafür berühmt sind, dass sie berühmt sind: "Das beinhaltet auch Leute, die keinen Inhalt haben." Das leiste dem Konsum von schlechten, gefakten und inhaltslosen Dingen Vorschub und würde sie "auf jeden Fall nachdenklich" stimmen, so die Sängerin.

Sie selbst liefert auf jeden Fall Inhalte, denn gerade hat Lena auf Instagram eine Tour angekündigt. Fünf Jahre ist es her, dass sie zum letzten Mal unterwegs war. "It’s official. Tour 2024 is happening und ich freu mich sooooo krass wow", schrieb der Star. Im Sommer wird Lena Meyer-Landrut dann in Leipzig, Berlin, Hamburg, Bielefeld, Köln und Dresden vorbeischauen — der Vorverkauf beginnt im November.

Bild: Famous/ACE Pictures/INSTARimages.com