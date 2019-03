Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut über ‘Only Love, L’: “Das persönlichste Album, das ich je gemacht habe”

Vier Jahre ist es her, dass Lena Meyer-Landrut (27) ihr letztes Studioalbum 'Crystal Sky' veröffentlichte. Nun haben die zahlreichen Fans der früheren 'Eurovision Song Contest'-Siegerin Grund zur Freude: Denn das neue Album der Sängerin 'Only Love, L' steht in den Startlöchern.

"Ich liebe es"

Auf Instagram erklärt Lena vielversprechend: "Nächste Woche ist es endlich soweit. Ich habe solch einen Respekt davor, wie das persönlichste Album, das ich je gemacht habe, bei euch ankommt."

In den letzten Jahren hat die 27-Jährige sich regelmäßig kreative Pausen gegönnt, um sich dann wieder voll und ganz auf ihre große Leidenschaft, die Musik, konzentrieren zu können.

In ihren neuen Songs liegt nun das ganze Herzblut des Stars, der vollends zufrieden mit seinem Schaffen ist: "Ich liebe es und freue mich so unendlich auf das Teilen mit euch!"

Die Fans können es kaum erwarten

In ihrem Post verrät die Sängerin auch: Am 5. April ist es endlich soweit, dann wird 'Only Love, L' mit 13 neuen Songs auf den Markt kommen. Die zahlreichen Anhänger von Lena Meyer-Landrut können es kaum erwarten, endlich die neue Musik ihres Idols zu hören, wie in den Kommentaren auf Instagram unter dem Post zu lesen ist. Der Countdown läuft!

