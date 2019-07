Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Traumjob zu vergeben

DE German Stars - Lena Meyer-Landrut (28) ist eine viel beschäftigte Frau. Die Sängerin ('Satellite') reist viel durch die Lande, gibt Konzerte, arbeitet im Studio und hat haufenweise Promotion-Termine. Die werden auch meist akribisch dokumentiert, und genau dafür sucht der Star jetzt eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter.

Traumjob für Fan

Am Mittwoch [24. Juli] erschien auf Lenas Instagram-Account ein neues Video, in dem die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin nach Verstärkung für ihr Team sucht. Ihr bisheriger fotografischer Begleiter, Paul Hüttemann, kurz Hütte genannt, legt sein Amt nieder. Doch was genau wird verlangt? "Ich suche den nächsten Azubi, der mit mir durch die Welt reist", schreibt die Sängerin im Posting. "Es geht um Fotos und um Videos. Es geht um eine 24/7-Begleitung bei Events, Shootings, bei Musik im Studio, bei Terminen, bei eigentlich allem", erklärt Lena noch einmal selbst im Video, das sie im Wechsel mit Hütte zeigt.

Bewerbungen bitte an Lena Meyer-Landrut

Der führt auch gleich näher aus, was man dazu braucht: "Was du dafür haben solltest, wäre auf jeden Fall eine Kamera, die filmen kann und fotografieren kann mit einem ordentlichen Mikrofon." Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Lena bekräftigt, was einen im Gegenzug erwartet. "Dir gebühren Ruhm und Ehre!" Von Bezahlung ist allerdings nicht die Rede. Ist diese Verhandlungssache oder sind Ruhm und Ehre für den glücklichen Fan, der den Job ergattert, genug? Das wird mal wohl erst erfahren, wenn man sich bei Lena Meyer-Landrut bewirbt.

