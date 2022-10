Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Tränen für Vaterliebe, die sie nicht kennt

DE Deutsche Promis - Sängerin Lena Meyer-Landrut (31) machte ein Lied bei 'The Voice' ganz schön zu schaffen, und die Sängerin erklärte auch gleich, warum ihre Augen feucht wurden.

Keinen Papa

Musik weckt nunmal Emotionen, und das war auch bei der ESC-Gewinnerin der Fall. Kandidat Doni Wirandana hatte ein selbstgeschriebenes Lied präsentiert, in dem es um seine Tochter ging. Das ging der prominenten Jurorin, die von ihrer Mutter allein erzogen wurde, sehr nahe. "Jede Tochter, die einen Vater, wie dich hat, kann sich glücklich schätzen", erklärte der Star laut 'Gala' mit Tränen in den Augen. "Ich habe keinen Vater, der mich liebt." Ihr Erzeuger verließ die Familie, als seine Tochter zwei Jahre alt war und überließ ihr einzig den Namen.

Lena Meyer-Landrut freut sich über liebende Väter

Dass es aber auch anders zugehen kann und Väter für ihren Nachwuchs präsent sind, findet die Musikerin toll. "Das berührt mich sehr zu sehen, dass du deine Tochter liebst, und du gibst ihr so viel Liebe", lobte sie den Nachwuchskünstler. "Das zu sehen macht mich glücklich. Es gibt mir Hoffnung und Kraft."

Es war schon außergewöhnlich, dass Lena Meyer-Landrut etwas von sich preisgibt. Zumeist hält sie sich, was ihr Privatleben betrifft, bedeckt. Man weiß, dass sie mit Mark Forster verheiratet ist, über ihren familiären Status gibt es auch nur Gerüchte, nie Bestätigungen. Beide Stars haben es geschafft, ihre Millionen Fans auf Instagram anderweitig zu unterhalten und sehr Privates unterm Tisch fallen zu lassen. Da gibt es nur Auskunft über berufliche Projekte und den ein oder anderen Hinweis, dass das Instagram-Leben auch nicht immer so glänzt und auch Stars mal nicht so gut drauf sind - Ehrlichkeit ist Lena Meyer-Landruts höchstes Gut.

Bild: Famous/ACE Pictures/INSTARimages.com