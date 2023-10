Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: So verhindert die Sängerin, dass sie abhebt

DE Deutsche Promis - Wer im Showbusiness arbeitet, verliert auch gern mal die Bodenhaftung — es mangelt schließlich nicht an Geschichten rund um aufgeflippte Stars. Doch das soll Lena Meyer-Landrut (32) nicht passieren. Die Sängerin ('life was a beach') weiß genau, was sie auf dem Teppich hält.

“Das ist total wichtig, damit man nicht durchdreht"

"Ich bin total froh, dass ich mich nicht nur selber reflektiere, sondern auch, dass ich tolle Freunde und eine Familie habe, die ehrlich zu mir sind", verriet sie im Gespräch mit 'Watson'. Das sei ihr besonders wichtig, gerade wenn man wie sie "in einer Position ist, in der man viel Meinung abbekommt von außen." Sie sei viel unter Beschuss und habe auch viel Außeneinfluss. "Dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man in seinem engsten Kreis ehrliches und transparentes Feedback bekommt. Ich bin mit mir selbst und auch mit einer Therapeutin im Austausch. Das ist total wichtig, damit man nicht durchdreht."

Lena Meyer-Landrut sucht das Gespräch

Im Film 'Tolls 3 — Gemeinsam stark', der am Donnerstag (19. Oktober) in die Kinos kommt spricht Lena Meyer-Landrut die Stimme von Poppy, einer Figur, die durch harte Arbeit eine positive Entwicklung durchmacht. Genau das will die Musikerin auch für sich selbst. Und obwohl sie wie ihre Filmfigur auch sehr harmoniebedürftig ist, schreckt sie nicht vor schonungslos ehrlichen Gesprächen zurück. "Ich gehe lieber in den Konflikt und in den Austausch, anstatt vorzugeben, dass alles in Ordnung ist." Das sei auch innerhalb einer Familie sehr wichtig. Dabei gehe es gar nicht darum, immer der gleichen Meinung zu sein. "Wenn man aber gleichzeitig Toleranz und Akzeptanz zeigt und man ins Gespräch geht, dann ist das eine gute Harmonie. Und im besten Fall versteht man sich dann einfach gut", findet Lena Meyer-Landrut.

Bild: Famous/ACE Pictures/INSTARimages.com