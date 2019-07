Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Schlagerkrieg mit Andrea Berg?

Lange hatte Lena Meyer-Landrut (28) ihr neues Album 'Only Love, L' vorbereitet — nach der Trennung von ihrem Freund sollte es neben ihrem Comeback ein ganz persönliches Statement der Sängerin ('Satellite') werden.

Album von der Chartspitze verdrängt

Die Platte verkaufte sich auch durchaus gut, stand ganz oben in den deutschen Charts, doch zeitgleich war der Longplayer 'Mosaik' von Schlagerkönigin Andrea Berg (53) herausgekommen und verdrängte 'Only Love, L' auf die hinteren Plätze. Auf 'androidkosmos.de' wird berichtet, dass Lena Meyer-Landrut in einem Video im Gespräch mit einem guten Freund gesagt haben soll: "Man muss doch gegen Andrea Berg eine Chance haben!"

Kampfansage von Lena Meyer-Landrut?

Ist das etwa eine Kampfansage an den Schlager? Damit dürfte Lena Meyer-Landrut in Deutschland einen schweren Stand haben, schließlich liebt das Land seine Andrea Bergs und Helene Fischers. Immerhin wandte sich Lena an ihre Fans, forderte sie auf, die Konkurrenz wegzustreamen. Letztlich weiß aber wahrscheinlich auch Lena Meyer-Landrut: Es ist Platz für alle Musikrichtungen — auch Schlager.

© Cover Media