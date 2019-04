Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Neues Projekt mit H&M

Das Leben meint es derzeit gut mit Fans von Lena Meyer-Landrut (27). Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte die Sängerin ('Satellite') ihr neues Album 'Only Love, L'. Jetzt überrascht sie ihre Follower mit einem neuen, tollen Projekt.

Es ist offiziell!

Auf Instagram postet die schöne Musikerin am Dienstag [23. April] ein kurzes Video, das sie in lässigen Outfits von H&M zeigt, im Hintergrund läuft ihr aktueller Hit 'Don't Lie to Me'. Dazu schreibt die Influencerin: "Es ist offiziell! Am 03.05. ist es soweit... Es wird eine exklusive H&M 'SELECTED BY'-Kollektion von mir geben. H&M, vielen vielen Dank – es ist so wunderbar und die Sache wirklich schön!"

Selbstredend, dass Lenas 2,7 Instagram-Abonnenten ausrasten vor Freude: In der ersten Stunde im Netz sahnte das Posting bereits über 94.800 Likes ein.

Only Love: Lena und H&M

Lena Meyer-Landrut war schon immer ein großer Fan der schwedischen Modekette. Man denke an das Abendkleid mit gerafftem Volantrock aus der Exclusive Conscious Collection, das Lena beim Deutschen Filmpreis 2012 trug. 2017 konnte man die Beauty mehrfach in den heiß begehrten Teilen aus der 'Erdem x H&M'-Kollektion sehen. Im vergangenen Jahr war sie dann Teil der H&M-Kampagne "Nur mit euch", mit der das Modehaus zum Tag der Deutschen Einheit 2018 Werte wie Zusammenhalt, Toleranz und Freiheit feierte. Gemeinsam mit Model Toni Garrn, Basketball-Nationalspieler Maodo Lô, Schauspielerin Anna Maria Mühe, Model Sara Nuru und Schauspieler Edin Hasanovic posierte Lena Meyer-Landrut damals für Fotos sowie Videos. Ihre aktuelle 'SELECTED BY'-Kollektion scheint da nur die logische Konsequenz zu sein.

