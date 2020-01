Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Ist dieser Star ihr neuer Freund?

DE German Stars - Lena Meyer-Landrut (28) war seit der Trennung von ihrem langjährigen Freund Max Single – dachte man zumindest, denn die schöne Musikerin hatte über ihr Privatleben nichts verlauten lassen und erst vor wenigen Tagen auf Instagram angekündigt, sich eine Internet-Pause zu gönnen und sich auf sich selbst zu konzentrieren.

Endlich ist es offiziell

Doch jetzt wird trotzdem gemunkelt, dass Lena einen neuen Freund hat – und bei dem handelt es sich um keinen Unbekannten, hat sie sich doch angeblich in ihren Kollegen Mark Forster (35) verliebt. Der hatte sich im vergangenen Jahr von seiner Freundin getrennt, nachdem sie mehr als zehn Jahre zusammen gewesen sein sollen. Bereits im Dezember waren Lena und Mark händchenhaltend am Berliner Flughafen gesichtet worden, doch jetzt berichtet 'Bild' unter Berufung mehrerer Insider, dass es zwischen den beiden richtig gefunkt haben soll – es ist ernst, heißt es. Schon im vergangenen Spätsommer sollen Schmetterlinge in ihren Bäuchen wild mit den Flügeln geschlagen haben.

Lena Meyer-Landrut schaut zu Mark auf

Dabei kennen sich Lena und Mark bereits länger, waren sie doch immerhin 2016 in 'The Voice Kids' zu sehen. Die beiden waren sich sympathisch, freundeten sich an, bevor aus der Freundschaft dann scheinbar mehr wurde. Die beiden machten zusammen Urlaub, arbeiteten weiter zusammen, indem Mark unter anderem im Trailer für Lenas aktuelles Album auftauchte. Ein Insider erklärt: "Mark ist professionell, geschäftlich organisiert und erwachsen. Ein Mann, zu dem Lena aufschaut und lernen kann. Er gibt ihr Boden." Na dann viel Glück den beiden.