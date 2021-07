Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Erst muss es knallen, bevor es besser wird

DE Deutsche Promis - Lena Meyer-Landrut (30) ist nicht immer so selbstsicher, wie sie ihren Fans erscheinen mag. Tatsächlich leidet die Musikerin unter den selben Problemen wie alle anderen Menschen auch: Sie hinterfragt sich und ihr Handeln, zweifelt, ist manchmal unglücklich und voller Ängste. Wie geht sie damit um?

Lena Meyer-Landrut muss erst am Boden liegen

Lange Zeit am besten gar nicht, wie sie im 'happy, holy & confident'-Podcast von Laura Malina Seiler verrät, denn Veränderungen empfinde Lena als anstrengend, scheue sie also. Im Nachhinein seien sie zwar wunderschön und toll, doch diesen Schritt in eine Richtung zur Verbesserung des eigenen Lebens und damit des Wohlbefindens zu tun, falle ihr schwer: "Mir muss es erst richtig schlecht gehen, und ich muss sozusagen mehrere Wochen verzweifeln darüber, bis ich dann wirklich was ändere. Nicht bei allem, bei manchen Sachen auch nicht, aber bei vielen Sachen. Ich bin eher der Typ, der sich das nicht sofort eingesteht." Lena müsse also erst ganz am Boden sein, bevor sie merke, dass sie eine Veränderung brauche.

Bis es Bämm macht

Sobald die Explosion eingetreten ist, gehe es ihr aber besser, wie Lena Meyer-Landrut fort fährt: "Ich bin auf jeden Fall so ein Typ, in mir brodelt es lange, dann irgendwann knallt's und dann geht's. Wie so ein Schalter oder so ein Abfluss, der geöffnet wird. Dann habe ich irgendwann eine Erkenntnis – und dann geht's."

In den letzten beiden Jahren hätte ihr der Abstand von Social Media sehr geholfen – ein Rezept, das sie nur jedem empfehlen könne, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Und einiges erledige sich vielleicht auch einfach mit dem Alter, mit der Weisheit und den Erfahrungen: "Ich hoffe, dass ich mit den Jahren ruhiger und selbstsicherer werde. Dass ich weniger zweifle an mir; wie ich bin, was ich mache, was die Leute um mich herum machen. Ich hab die Hoffnung, dass ich mit mehr Ruhe auch mehr Urvertrauen bekomme. Ich habe das Gefühl, das ist mir durch die letzten zehn Jahre wilder Ritt verloren gegangen." Da hoffen die Fans sicher mit Lena Meyer-Landrut.

Bild: Gerald Matzka/picture-alliance/Cover Images