Lena Meyer-Landrut: Aus, Schluss, vorbei, ich seh’ euch später

DE German Stars - Über Jahre hat Lena Meyer-Landrut (28) weibliche wie männliche Fans mit ihren Bildern und Posts auf Instagram begeistert – ob es nun freizügige Bilder in Bikinis waren oder nachdenkliche Kommentare über das Leben: Lenas Instagram-Account bot etwas für jedermann.

Irgendwann geht es nicht mehr

Jetzt ist Schluss. Vorerst. Die schöne Sängerin hat nun angekündigt – auf Instagram, natürlich – dass sie sich eine Auszeit von den sozialen Medien nehmen wird, um sich erst einmal um sich zu kümmern. So schreibt sie unter ein Bild einer Schneelandschaft: "Verabschiede mich hiermit, breche auf zu 'nem kleinen Social Media Detox." Lena hat Urlaub im kalten Weiß gemacht, und der hat sie offenbar zum Nachdenken gebracht, was die Zeit angeht, die sie auf Instagram und Co. verbringt. Unter ein Selfie schreibt sie: "Mal kurz auf den Körper hören, wenn er einem Pause signalisiert. Ich bin eine von den Kandidatinnen, die immer weitermachen will, immer mehr, immer schneller, nichts verpassen, immer besser werden, Fortschritt und Veränderung, go go go."

Lena Meyer-Landruts Fans haben Verständnis

Und wie sehen ihre Fans das? Die sind natürlich traurig, dass sie erst einmal nichts mehr von ihrer Lena im Netz sehen werden, doch sie gönnen ihr die Auszeit auch; weiß doch jeder, wie anstrengend und ätzend das Internet sein kann, wenn es will. Ein Nutzer schreibt etwa: "Ich finde, jeder braucht Zeit für sich und man muss nicht alles teilen. Auch wenn es im Grunde Spaß macht und auch schöne Aspekte hat. Aber dennoch ist es unglaublich wichtig, auch für sich selbst Raum zu schaffen und in sich selbst zu schauen was wichtig ist." Eine weitere fügt hinzu: "Wunderbare Fotos. Und Social Media Detox ist eine gute Idee. Sollte ich auch mal machen." Alles Gute, Lena.