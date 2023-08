Allgemein | STAR NEWS

Laura Wontorra über das WM-Aus: „Unglaublich traurig“

DE Deutsche Promis - Noch nie herrschte in Deutschland so viel Interesse an einer Frauen-WM im Fußball — und noch sie ist die DFB-Auswahl so früh aus dem Turnier geflogen. Am Donnerstag (3. August) war nach einem Unentschieden im dritten Vorrundenspiel Schluss für das deutsche Team. Unter den Enttäuschten war auch Laura Wontorra (34).

"So ist Fußball"

Die Moderatorin war als Fan vor Ort in Australien und machte ihrem Kummer auf Instagram Luft: "Da ist es, unser erstes Vorrunden-Aus. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich bin mit so einer Euphorie hier ins Stadion gefahren und war mir hundertprozentig sicher, dass wir gegen Südkorea gewinnen werden. Dass zeitgleich auch noch Marokko was holt, ist auch unfassbar. Aber so ist der Fußball.“ Hätte Marokko nicht gegen Kolumbien gewonnen, hätte dem Team um Kapitänin Alexandra Popp das Unentschieden gegen Südkorea zum Weiterkommen gereicht. Doch Laura sieht auch Bedarf zum Nachbessern: "Gerade am Anfang waren wir sehr wacklig hinten. Vor Pausenpfiff wurde es etwas besser, aber es war nicht genug, um dann zurecht die K.o.-Phase zu erreichen."

Laura Wontorra spricht von großem Druck

Laura Wontorra hob gegenüber ihren 449.000 Followern auch die große Chance hervor, die hier vertan wurde. "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die deutschen Mädels für nochmal Euphorie sorgen können und den Frauenfußball noch mehr nach vorne pushen." Doch genau das hätte auch enorm viel Druck aufgebaut. "Sie hatten zum ersten Mal richtig Aufmerksamkeit und Druck. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt." Es ist das zweite Vorrunden-Aus für Deutschland innerhalb von acht Monaten: Ende 2022 waren die Männer ebenfalls nicht über die Gruppenphase hinausgekommen.

Auch dass Laura sich von Kopf bis Fuß in Fan-Klamotten geworfen hatte, reichte am Schluss nicht. "(Ich bin) als Fan unglaublich traurig", gestand die Moderatorin, und das Gefühl teilt zurzeit ganz Deutschland mit Laura Wontorra.

