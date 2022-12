Allgemein | STAR NEWS

Laura Wontorra nach ihrer Trennung: Weihnachten verbringt sie nicht allein

DE Deutsche Promis - Laura Wontorra (33) und Simon Zoller (31) wollen Freunde bleiben – auch wenn sich das Paar im Herbst nach sechs Jahren Ehe getrennt hat. Doch soweit, dass sie Weihnachten zusammen feiern wollen, geht’s dann doch nicht. Laura zieht es stattdessen zu ihrer Familie.

Laura Wontorra feiert in Berlin

Unter dem Weihnachtsbaum versammeln sich Lauras geschiedene Eltern Ariane und Jörg Wontorra sowie ihr Bruder Marcel, der seine Verlobte mitbringt. Und für Laura ist natürlich auch noch Platz. Und die Feiertage mit ihrer Familie, sich stets zusammenhält, zu verbringen, hilft ihr hoffentlich über die Trennung hinweg, die sich langsam in ihr Leben schlich. Eine Freundin erklärte, was passiert ist. "Es klingt immer so banal. Aber Laura und Simon haben sich auseinandergelebt. Beide sind erfolgreich, machen Karriere. Laura ist enorm erfolgreich als TV-Moderatorin und ständig unterwegs", sagte sie zu 'Bild'. Laura berichtet über Champions-League-Spiele und reist daher sehr viel. "Simon ist wegen Training und Spielen zeitlich stark gebunden. Es blieb kaum noch Zeit für Zweisamkeit."

Auf Reisen mit Papa Jörg

Das Reisen sollte ihr auch ein wenig über den Trennungsschmerz hinweghelfen. Auf dem edlen Kreuzfahrtschiff MS Europa 2 schipperte sie zusammen mit ihrem Vater durch den Indischen Ozean und relaxte an den schönsten Stränden Asiens. Bei dieser Gelegenheit feierten die zwei auch den 74. Geburtstag von Jörg Wontorra. Am 9. Dezember postete sie ein seltenes Vater-Tochter-Selfie, dass die beiden auf einem Boot am Strand von Koh Adang in Thailand zeigt. Dazu schreibt sie "Travel buddies" (Reise-Kumpels) und hängt ein Herzchen dahinter. Dass Simon Zoller die Reisebilder seiner Ex immer wieder liked und mit Herzchen kommentiert, ließ die Gerüchteküche brodeln – gibt es noch Chancen auf ein Liebes-Comeback? Erst einmal feiert Laura Wontorra Weihnachten mit der Familie, dann wird man weitersehen.

