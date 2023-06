Allgemein | STAR NEWS

Laura Wontorra: Ihr großer Name war zunächst eine Bürde

DE Deutsche Promis - Sprach man Laura Wontorra (34) zu Beginn ihrer Fernsehkarriere auf ihren Vater, Sportlegende Jörg Wontorra (74) an, bauten die unvermeidlichen Vergleiche einen Druck für die Berufsanfängerin auf. Inzwischen ist sie nicht nur stolz auf ihren großen Namen, sondern freut sich, wenn man sie darauf anspricht.

Laura Wontorra trat in große Fußstapfen

In der RTL-Show ‘Ein Promi ein Joker’ erklärte sie, was der Name Wontorra für sie bedeutet: "Das war Vor- und Nachteil zugleich. Am Anfang war es natürlich schwierig, weil dich alle mehr begucken und beäugen. Inzwischen finde ich es großartig, weil ich auch ganz viele ehemaligen Kollegen meines Vaters treffe und es immer sehr viel positives Feedback gibt. Deswegen bin ich ganz stolz. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwen treffe." Und zum Glück habe sie niemals gegen Vorurteile kämpfen müssen, die Frauen gerade in der Welt des Sportfernsehens früher oft im Weg standen: "Das habe ich noch nie erlebt, muss ich sagen. Ich habe natürlich schon mal Geschichten gehört. Ich persönlich kann aber nur sagen: Gerade im Sport, wo viele Männer arbeiten, habe ich immer mit mir persönlich einen sehr respektvollen Umgang gehabt."

Freundschaft fürs Leben

Privat musste die erfolgreiche TV-Frau jedoch einen Rückschlag wegstecken. Von dem Fußballprofi Simon Zoller, den sie 2016 heiratete, lebt sie seit einigen Monaten getrennt. Über Trennungsgründe und weitere Pläne schweigt sich das Ex-Paar aus. Aber er zeigte sich seither auf Instagram schon glücklich mit einer Neuen an seiner Seite, flanierte mit ihr Ende März durch Paris, die Stadt der Liebe. Ob Zufall oder Absicht, Laura postete kurz darauf ein Selfie mit ihrer besten Freundin Dorothea ‘Dadi’ Claussen. Die Frauen urlaubten im Schnee und zu dem Bild schrieb Laura: "Du und ich für immer und ewig." Laura Wontorra weiß offenbar, auf wen sie sich in ihrem Leben wirklich verlassen kann.

Bild: Arne Dedert/picture-alliance/Cover Images