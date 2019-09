Allgemein | STAR NEWS

Laura Dern: Bradley Cooper? Nur ein guter Freund!

DE Showbiz - Filmstar Bradley Cooper (44, 'A Star is Born') und seine Langzeitfreundin Irina Shayk (33) hatten sich im Juni dieses Jahres getrennt. Seitdem kursieren zahlreiche Gerüchte um den Schauspieler und seine mögliche Romanzen. Dazu gehört jetzt auch Laura Dern (52, 'Big Little Lies').

Alles rein platonisch

Die beiden wurden bei einem gemeinsamen Dinner in New York City gesichtet und heizten damit die Gerüchteküche an. Doch im Interview mit 'Us Weekly' versichert Laura nun, dass ihre Beziehung rein platonisch sei. "Wir sind gute Freunde. Wir können uns glücklich schätzen. Und wir sind wie eine Familie. Ich meine, jeder wird immer Kommentare darüber machen, wenn etwas interessant erscheinen könnte. Er ist ein toller Mensch und einer meiner besten Freunde auf der ganzen Welt", erklärt die Schauspielerin und fügt hinzu: "Deshalb verurteile ich niemanden dafür, der sich so für sein Leben interessiert, weil es spektakulär ist."

Laura Dern, Lady Gaga, Angelina Jolie…

Bradley Cooper und Irina Shayk waren von 2015 bis 2019 ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter (Lea, 2). Seit ihrer Trennung wurden dem Schauspieler bereits Romanzen mit Lady Gaga (33) und Angelina Jolie (44) nachgesagt. Und jetzt auch mit Laura Dern, die mit ihrem Ex-Mann Ben Harper (49) zwei Kinder hat. Doch auch an diesen Gerüchten ist nichts dran und wie es aussieht, geht Bradley Cooper nach wie vor als Single durch das Leben.

