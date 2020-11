Allgemein | STAR NEWS

Lady Gaga: Mit Brad Pitt im Hochgeschwindigkeitszug

DE Showbiz - Lady Gaga (34) baut ihre Schauspielkarriere aus. Nachdem die Musikerin sowohl Kritiker als auch Zuschauer mit ihrer Leistung in 'A Star is Born' begeistert hatte, möchte sie gerne öfter auf der großen Leinwand zu sehen sein. Das nächste Projekt steht bereits in den Startlöchern.

Dieses Mal mit mehr Action

Lady Gaga hat nach Berichten des 'Collider' für eine Nebenrolle in dem aktuellen Actionthriller 'Bullet Train' unterschrieben. Für die Hauptrolle war bereits Brad Pitt verpflichtet worden. Auch ansonsten kann sich die Besetzungsliste sehen lassen, denn neben den beiden Hochkarätern werden zuverlässige, beliebte Stars wie Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Masi Oka sowie Brian Tyree Henry zu sehen sein. Regie führt der auf Actionspektakel spezialisierte US-Amerikaner David Leitch.

Lady Gaga steht gerne vor der Kamera

Das Drehbuch stammt von Zak Olkewicz, der den japanischen Roman 'Mariabeetle' von Kotaro Isaka adaptierte. Das Buch erzählt die Geschichte mehrere Auftragskiller, die alle aus verschiedenen Gründen in einem Hochgeschwindigkeitszug aufeinander treffen und sich auf eine lebensgefährliche Reise begeben. Ein Kinostart steht noch nicht fest, allerdings steht das Projekt bereits in den Startlöchern. Ein anderes Projekt Lady Gagas ist hingegen noch in der Entwicklungsphase: In Ridley Scotts 'Gucci' soll sie neben Stars wie Robert De Niro, Al Pacino und Jared Leto zu sehen sein.