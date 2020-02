Allgemein | STAR NEWS

Lady Gaga: Jeden Tag Menschen glücklich machen

DE Showbiz - Fans von Lady Gaga (33) konnten es kaum abwarten: Die Sängerin ('Poker Face') veröffentlichte am Freitag (28. Februar) ihre neue Single 'Stupid Love' und das dazu gehörige Video, das auf einem iPhone gedreht wurde.

Lady Gaga macht Musik mit Herz

Im Rahmen der Show 'New Music Daily' auf Apple Music verriet der Superstar dem Moderator Zane Lowe, was hinter der neuen Musik steckt. Lady Gaga erklärte, dass sie sich in der Vergangenheit stets über Gute-Laune-Musik gefreut hatte, wenn es ihr selbst nicht so gut ging. Das wolle sie jetzt an ihre Fans weitergeben. "Wir tanzen jetzt", so Mother Monster. "Ich nehme mein ganzes Herz (…) und packe es in die Musik, von der ich hoffe, dass sie anderen Spaß macht. Ich will, dass Leute tanzen und fröhlich sind."

Die ganze Welt freut sich

"Erst neulich fragte mich jemand, was ich mit meinem neuen Album zu erreichen hoffte, und ich weiß, dass es lächerlich klingt, wenn ich es laut sage. Aber ich habe geantwortet: 'Ich würde gerne Musik veröffentlichen, die von einem Großteil der Welt gehört wird, und sie wird Teil ihres täglichen Lebens und macht sie jeden einzelnen Tag glücklich.'" Das sind durchaus hehre Ziele, und bei ihren vielen Fans erreicht Lady Gaga sie bestimmt. Wann jetzt auch der Rest der Welt glücklich gemacht wird, ist noch nicht bekannt, denn ein genaues Veröffentlichungsdatum für Lady Gagas neues Album gibt es noch nicht — lange sollen wir wohl nicht mehr warten müssen.