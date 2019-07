Allgemein | STAR NEWS

Lady Gaga: Heiße Küsse in L.A.

DE Showbiz - Seit der Trennung von ihrem Verlobten Christian Carino Anfang des Jahres genießt Lady Gaga (33, 'Shallow') ihren Single-Status. Doch hat sie jetzt eine neue Liebe gefunden? Anlass zu den Gerüchten geben aktuelle Fotos, die die Sängerin gemeinsam mit ihrem Toningenieur Dan Horton im Granville Restaurant in Studio City, L.A. in Kalifornien zeigen.

Heiße Küsse beim romantischen Dinner

"Gaga und Dan schienen mehr als nur Freunde zu sein und küssten sich mehrmals während des Abendessens", verrät ein Beobachter gegenüber 'People.com'.

Auf einem der Bilder lehnt sich Lady Gaga nach vorn, um Dan einen Kuss zu geben. Ein weiteres Bild zeigt die beiden, wie sie freudestrahlend das Restaurant verlassen.

Die Sängerin hatte sich für ihr Dinner-Date reichlich in Schale geschmissen: Sie trug schwarze, abgeschnittene Shorts, einen Bodysuit und Knöchel-Boots. Dan erschien zu dem Rendezvous in einem schwarzen Hemd und einer Jeans.

Lady Gaga versteckt sich nicht

Dem Beobachter zufolge verbrachte das Paar rund eine Stunde in dem Restaurant – versunken "in einer angeregten Unterhaltung". Anscheinend machten die beiden auch kein Geheimnis aus ihrer Zuneigung füreinander. "Sie küssten sich, während sie sich unterhielten. Ironischerweise hatten sie einen Tisch weit vorn in der Nähe des Ganges, sie hatte also offensichtlich kein Problem damit, gesehen zu werden. Sie schien sehr glücklich darüber, mit dem Typen zusammen zu sein", fügte der Insider hinzu.

Ob es sich bei dem Toningenieur um Lady Gagas neue Flamme handelt? Erst vor Kurzem wurde ihr eine Affäre mit Hollywoodstar Bradley Cooper (44, 'A Star is Born') nachgesagt.

